Cote d'Ivoire: Baisse de 12,14% du résultat net de la société Servair Abidjan en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net après impôts de la société Servair Abidjan, qui opère dans l'avitaillement des aéronefs, a enregistré une baisse de 12,14% par rapport au 31 décembre 2024, selon les états financiers IFRS établis par les responsables de cette entreprise.

Ces états financiers ont mis en exergue un résultat net de 1,331 milliard de FCFA contre 1,515 milliard de FCFA au 31 décembre 2024.

Pour sa part, le chiffre d'affaires connait une hausse de 7% à 13,298 milliards de FCFA contre 12,467milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, les achats consommés de la société ont augmenté de 18% s'établissant à 5,647 milliards de FCFA contre 4,794 milliards de FCFA en 2024. Quant aux charges externes, elles sont établies à 2,350 milliards de FCFA contre 2,295 milliards de FCFA en 2024 (+2,39%).

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Concernant les charges de personnel, elles ont été comptabilisées à 2,544 milliards de FCFA contre 2,377 milliards de FCFA en 2024, soit un accroissement de 7%.

Une baisse de 0,29% est notée au niveau du résultat opérationnel courant à 2,331 milliards de FCFA contre 2,338 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat opérationnel est en hausse de 4% avec un solde de 2,220 milliards de FCFA contre 2,142 milliards de FCFA en 2024.

En ce qui le concerne, le résultat avant impôt de Servair Abidjan connait une progression de 4,10% passant de 2,093 milliards de FCFA en 2024 à 2,179 milliards de FCFA en 2025.