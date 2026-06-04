Tunisie: Banques - Progression de 11% du résultat net de la Banque Tunisienne de Solidarité en 2025

4 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au 31 décembre 2025, le résultat net de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank) a connu une progression de 11% par rapport au 31 décembre 2024, selon les états financiers établis par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat net se situe à 11 millions de dinars (MD) contre 9,49 MD en 2024.

Durant la période sous revue, le total bilan s'est accru de 95 MD, s'établissant à 2 101 MD contre 2 006 MD en 2024.

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Les dépôts et avoirs de la clientèle ont augmenté de 15 MD à 77 MD. De leur côté, les créances de la banque sur cette clientèle ont augmenté de 165 MD à 1 720 MD.

Concernant les produits d'exploitation bancaire, ils se situent à 82 MD contre 77 MD en 2024. Quant aux charges d'exploitation bancaire, elles s'établissent à 4 750 MD contre 5 441 MD en 2024.

Pour sa part, le produit net bancaire a enregistré une hausse de 8%, s'établissant à 77 MD contre 71,44 MD en 2024.

On note une augmentation de 2 MD des frais de personnel avec un niveau de 36 MD contre 34 MD en 2024.

Quant aux charges générales d'exploitation de BTS Bank, elles se sont accrues de 11% avec une réalisation de 15,11 MD contre 13,61 MD en 2024.

En ce qui le concerne, le résultat d'exploitation enregistre une hausse de 3% à 20,3 MD contre 20 MD en 2024.

Pour sa part, le résultat des activités ordinaires connait une hausse de 10%, se situant à 11,442 MD contre 10,429 11,442 MD en 2024.

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