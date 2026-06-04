Bénin: Claudy Siar nommé chargé de mission pour booster la culture et l'image du pays à l'international

Une voix bien connue du paysage médiatique francophone change de cap. L'animateur et militant culturel Claudy Siar a été nommé chargé de mission à la culture, aux médias et à la visibilité internationale du Bénin. La décision a été prise le mercredi 3 juin 2026 par le président de la République, Romuald Wadagni. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la stratégie de rayonnement culturel du pays.

Figure emblématique de la promotion des cultures africaines, antillaises et afrodescendantes, Claudy Siar s'est forgé, au fil des années, une solide réputation à travers ses émissions sur RFI et ses multiples engagements en faveur de la diversité culturelle.

Son arrivée au sein de l'appareil institutionnel béninois confirme la volonté des autorités de s'appuyer sur des profils issus du monde médiatique pour renforcer leur influence internationale.

Le Bénin, qui multiplie ces dernières années les initiatives de valorisation de son patrimoine historique et culturel, entend consolider son positionnement sur la scène mondiale. Dans cette dynamique, la nomination de Claudy Siar apparaît comme un levier stratégique pour accompagner la politique de "branding pays" engagée par les autorités.

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Selon les termes de sa mission, le nouveau chargé de mission aura un rôle de conseiller auprès de la présidence sur les questions culturelles. Il devra également contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique médiatique du pays, tout en oeuvrant à accroître la visibilité du Bénin à l'international. Une responsabilité qui s'inscrit dans une approche globale visant à mieux structurer l'image du pays à l'extérieur.

Cette nomination s'inscrit par ailleurs dans une tendance de plus en plus observée sur le continent africain, où des personnalités issues des secteurs de la culture et des médias sont appelées à rejoindre les sphères institutionnelles. Une manière pour les États de capitaliser sur leur expertise en communication et leur influence dans l'espace public.

Avec cette nouvelle fonction, Claudy Siar s'engage désormais au service d'un projet national ambitieux, celui de faire du Bénin une référence culturelle et un acteur mieux visible sur la scène internationale.