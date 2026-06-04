Cote d'Ivoire: Culture urbaine et jeunesse - MTN Côte d'Ivoire signe un partenariat historique avec Zrai, TRK et Sindika

Diby Production devient le premier label ivoirien à conclure un accord d'une telle envergure avec une grande entreprise.

L'opérateur de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire a franchi une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la jeunesse et de la culture urbaine.

L'entreprise a officialisé, le mercredi 3 juin 2026, à son siège d'Abidjan-Plateau, un partenariat majeur avec les artistes Ameka Zrai, TRK et Sindika, désormais nouveaux ambassadeurs de la marque dans le cadre de sa plateforme « Demain, c'est maintenant ».

À travers cette collaboration ambitieuse d'un an, estimée à plus de 300 millions de FCFA, MTN Côte d'Ivoire entend renforcer sa proximité avec la jeunesse ivoirienne en s'appuyant sur trois figures montantes de la scène musicale urbaine, toutes issues de Diby Production.

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Ce partenariat prévoit notamment la participation des artistes à de grandes campagnes publicitaires nationales, des activations de terrain, des événements culturels ainsi que la création de contenus digitaux exclusifs, avec pour objectif de promouvoir des messages d'espoir, de résilience et d'ambition auprès des jeunes.

Selon la directrice marketing de MTN Côte d'Ivoire, Sandra Handou Koné, cette initiative vise à encourager les jeunes à croire en leurs capacités et à agir sans attendre pour concrétiser leurs ambitions.

« Demain, c'est maintenant est une plateforme qui a un seul objectif : rappeler aux jeunes que l'avenir est entre leurs mains. Il faut commencer maintenant, croire en ses rêves, poursuivre ses objectifs et se réaliser », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que Zrai, TRK et Sindika incarnent les valeurs de courage, d'audace et de résilience que l'entreprise souhaite promouvoir auprès de la jeunesse ivoirienne. « Dans le cadre de ce partenariat, les artistes participeront à plusieurs activités de proximité et événements culturels organisés par MTN, notamment durant les vacances scolaires. Ils contribueront à véhiculer des messages d'espoir et de persévérance à l'endroit des jeunes », a-t-elle ajouté.

La responsable marketing a également réaffirmé la volonté de MTN d'accompagner les artistes dans leurs productions et leurs prestations musicales, tout en contribuant au rayonnement de la culture ivoirienne. Au-delà de l'aspect commercial, cette signature marque une étape inédite dans l'écosystème culturel ivoirien.

Pour la première fois, une grande entreprise choisit de collaborer non pas avec un artiste individuel, mais avec un label musical dans son ensemble. En effet, Diby Production devient officiellement le premier label ivoirien à conclure un partenariat d'une telle ampleur avec une grande marque, traduisant ainsi le professionnalisme, la vision stratégique et l'organisation du label dirigé par Nomélèdje Diby.

Pour son fondateur, cette alliance avec MTN Côte d'Ivoire représente un signal fort en faveur de la jeunesse créative ivoirienne. « Je crois au talent ivoirien. Notre mission est d'accompagner les jeunes afin qu'ils puissent accomplir des choses extraordinaires, car ils en sont capables », a affirmé Nomélèdje Diby.

Le producteur a salué l'engagement de MTN en faveur de la culture, tout en exprimant sa gratitude à la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, pour son soutien au secteur culturel. À travers ce partenariat, MTN Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de soutenir une génération hyperconnectée, créative et tournée vers l'avenir.

Quant à Diby Production, ce contrat ouvre une nouvelle voie dans les relations entre le monde de l'entreprise et l'industrie musicale ivoirienne. Pour Nomélèdje Diby, la culture demeure un puissant levier de rayonnement pour les nations.

Avec Zrai, TRK et Sindika, il estime que la Côte d'Ivoire dispose d'ambassadeurs capables de porter la musique urbaine ivoirienne bien au-delà des frontières nationales.

Cette signature historique pourrait ainsi marquer le début d'une nouvelle ère où les labels musicaux ivoiriens deviennent des partenaires stratégiques des grandes marques, au service du rayonnement culturel et de l'émergence de nouveaux talents.