Afrique de l'Ouest: Côte d'Ivoire/Bénin - Ouattara et Wadagni renforcent un partenariat stratégique au service de l'intégration ouest-africaine

Ce jeudi 4 juin 2026, le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu à Abidjan son homologue béninois, Romuald Wadagni, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, deux pays liés par une coopération historique et des intérêts convergents au sein de l'espace ouest-africain.

Les échanges entre les deux Chefs d'État ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement des relations bilatérales, l'intensification des échanges économiques, ainsi que la promotion de l'intégration régionale. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques persistants en Afrique de l'Ouest, Abidjan et Cotonou entendent renforcer leur coordination afin de soutenir la stabilité et accélérer les projets structurants dans les domaines du commerce, des infrastructures et de l'énergie.

Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur attachement aux mécanismes régionaux de solidarité et de coopération, essentiels pour préserver la paix dans la sous-région. À cet égard, ils ont insisté sur la nécessité de mutualiser les efforts face aux menaces transfrontalières, notamment le terrorisme et les tentatives de déstabilisation institutionnelle qui ont, par le passé, affecté certains États de la région.

Dans la mémoire récente des dynamiques sécuritaires ouest-africaines, plusieurs initiatives conjointes ont illustré cette solidarité régionale, avec la mobilisation coordonnée de partenaires africains et internationaux en soutien à la stabilité des États. Ces actions ont contribué à renforcer les dispositifs de prévention et de réponse face aux crises politiques et sécuritaires, dans un esprit de coopération et de respect de la souveraineté des pays concernés.

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La rencontre entre Alassane Ouattara et Romuald Wadagni intervient également dans un contexte de renouvellement politique au Bénin, marqué par l'élection du nouveau dirigeant, ouvrant ainsi une nouvelle phase dans les relations diplomatiques entre Abidjan et Cotonou. Les deux parties ont exprimé leur volonté de travailler à une feuille de route commune pour approfondir les partenariats stratégiques et favoriser une croissance inclusive au bénéfice de leurs populations.

En conclusion, cette visite d'amitié et de travail confirme la convergence de vues entre la Côte d'Ivoire et le Bénin sur les grands enjeux régionaux et internationaux, et réaffirme leur engagement commun en faveur d'une Afrique de l'Ouest plus intégrée, stable et prospère.