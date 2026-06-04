Cote d'Ivoire: Météo - Abidjan en vigilance orange ce 4 juin, pluies et orages dans plusieurs régions du pays

La journée du jeudi 4 juin 2026 est marquée par une importante dégradation des conditions météorologiques sur une grande partie du territoire ivoirien. Alors que la grande saison des pluies s'installe progressivement dans le sud du pays, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam) a multiplié les bulletins d'alerte afin de prévenir les populations des risques liés aux fortes précipitations et aux orages.

Abidjan sous surveillance renforcée

Le district autonome d'Abidjan figure parmi les zones les plus touchées. Dans un bulletin spécial émis à 10 heures, la Sodexam a placé les communes de Bingerville, Cocody et Songon en vigilance orange en raison de fortes pluies observées depuis les premières heures de la matinée. Les autres communes de la capitale économique ont été maintenues en vigilance jaune, un niveau qui appelle également à la prudence face au risque de précipitations soutenues.

Selon les services météorologiques nationaux, les pluies et les orages devaient persister tout au long de la journée sur le district d'Abidjan. Les autorités ont ainsi invité les populations à éviter les zones à risque, notamment les secteurs exposés aux inondations, aux glissements de terrain ou aux montées rapides des eaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs régions affectées par les perturbations

Dès 2h10 du matin, la Sodexam avait annoncé l'arrivée de masses nuageuses accompagnées d'orages et de pluies sur plusieurs régions du pays. Les zones du Gontougo, du Bounkani, du Tchologo, du Hambol, du Poro, de la Bagoué, de la Mé, de l'Indénié-Djuablin, du Sud-Comoé, du Loh-Djiboua, des Grands-Ponts ainsi que le district d'Abidjan étaient particulièrement concernées par cette perturbation atmosphérique.

Dans son bulletin quotidien, la Sodexam a confirmé que les régions du Littoral et du Sud forestier demeuraient les plus exposées aux intempéries. Des passages nuageux accompagnés de pluies parfois orageuses devaient continuer d'affecter ces zones au cours de la journée. Les habitants de ces régions ont été invités à suivre régulièrement les prévisions météorologiques afin d'anticiper d'éventuels risques liés aux intempéries.

Un ciel chargé et des pluies annoncées

À Abidjan, le temps est resté majoritairement nuageux durant la matinée avant d'alterner entre nuages et éclaircies. L'après-midi devait être marqué par des épisodes pluvieux et orageux avec des températures comprises entre 26°C le matin et 31 à 32°C dans l'après-midi.

Dans plusieurs localités du sud du pays, les prévisions faisaient également état de passages nuageux accompagnés d'averses parfois soutenues. Cette situation s'inscrit dans le schéma climatique habituel de la grande saison des pluies qui s'étend généralement de mai à juillet.

Des températures élevées malgré les précipitations

Si les pluies dominent l'actualité météorologique, la chaleur reste néanmoins présente dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Dimbokro devrait enregistrer l'une des températures les plus élevées avec un pic de 36°C. À Korhogo, Odienné, Bondoukou, Daloa et Yamoussoukro, les maximales devraient varier entre 34°C et 36°C.

Bouaké, Bouna, Kong et San Pedro connaîtront quant à elles des températures avoisinant les 33°C à 34°C. Dans les villes côtières telles que Grand-Bassam, Assinie, Adiaké, Aboisso, Sassandra ou encore Tabou, les températures resteront relativement modérées, oscillant entre 31°C et 32°C. Toutefois, ces localités ne seront pas épargnées par les averses et les orages annoncés.

La prudence recommandée aux populations

Face à cette situation, la Sodexam appelle à la plus grande vigilance. Les automobilistes sont invités à adapter leur conduite en raison des risques de chaussées glissantes et de visibilité réduite. Les riverains des zones inondables sont également encouragés à suivre les consignes des autorités et à se tenir informés de l'évolution de la situation météorologique.

Cette nouvelle alerte rappelle que la saison des pluies est désormais bien installée en Côte d'Ivoire. Les prochaines semaines devraient être marquées par une activité pluvieuse soutenue, nécessitant une attention constante des populations et des autorités afin de limiter les risques liés aux intempéries.