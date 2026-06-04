Cote d'Ivoire: Coopération éducative - La Türkiye renforce ses bourses d'excellence pour les étudiants ivoiriens

En mission à Abidjan, le coordinateur du département des affaires sociales et culturelles de la Présidence des Turcs de l'étranger et des communautés apparentées (Ytb), Volkan Özkan, a mis en lumière les nombreux avantages des bourses d'études turques ainsi que les performances des universités du pays.

C'était à l'occasion d'une audience avec l'ambassadeur de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan Barim, ce jeudi 4 juin 2026 à Abidjan.

La coopération éducative entre la Côte d'Ivoire et la Türkiye poursuit son développement à travers le programme de bourses gouvernementales Türkiye Burslari, devenu au fil des années une véritable passerelle d'excellence pour les étudiants ivoiriens souhaitant poursuivre leurs études supérieures à l'international.

Présente en Côte d'Ivoire depuis deux jours, cette délégation turque mène actuellement des entretiens avec des étudiants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en Türkiye aux niveaux de la licence, du master et du doctorat.

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Selon Volkan Özkan, ce programme gouvernemental, mis en place en 2012, vise à offrir aux étudiants internationaux des formations de qualité dans de nombreux domaines académiques. En Côte d'Ivoire, les résultats des évaluations en cours devraient être publiés prochainement.

L'un des principaux atouts des bourses turques réside dans la prise en charge quasi intégrale du parcours académique des bénéficiaires. « Les candidats choisissent leurs universités et leurs domaines d'études via notre système », a expliqué Volkan Özkan.

Le programme couvre notamment les frais de scolarité, les billets d'avion aller-retour, l'hébergement, l'assurance maladie, une allocation mensuelle ainsi qu'une année préparatoire de langue turque. Ce dispositif positionne Türkiye Scholarships parmi les programmes de bourses les plus complets et les plus attractifs au monde.

« En Türkiye, notre système facilite directement leur orientation et leur intégration académiques », a-t-il souligné.

Au-delà des avantages financiers, les autorités turques mettent en avant la qualité de leur enseignement supérieur. Reconnues pour leur excellence académique et leur ouverture internationale, les universités turques proposent des formations de haut niveau dans divers domaines, notamment l'ingénierie, les sciences sociales, l'agriculture, les technologies, les sciences médicales et les relations internationales.

Aujourd'hui, la Türkiye accueille environ 300 000 étudiants internationaux, dont près de 20 000 bénéficiaires des bourses gouvernementales, consolidant ainsi sa position parmi les destinations académiques les plus attractives au monde.

Pour Volkan Özkan, étudier en Türkiye représente une opportunité allant bien au-delà de l'obtention d'un diplôme : « Les étudiants acquièrent une expérience internationale, découvrent une nouvelle culture et développent leurs compétences dans un environnement multiculturel », a-t-il indiqué.

L'intérêt des jeunes Ivoiriens pour les études en Türkiye connaît une progression constante. En 2025, près de 1 000 candidatures ivoiriennes ont été enregistrées dans le cadre du programme, un chiffre que les autorités turques souhaitent voir augmenter au cours des prochaines années.

Depuis le lancement de cette coopération éducative, près de 300 étudiants ivoiriens ont bénéficié de bourses turques, avec une moyenne annuelle variable en fonction des résultats des évaluations et de la qualité des candidatures.

À travers ce partenariat éducatif, la Türkiye confirme sa volonté d'accompagner la formation d'une nouvelle génération de talents ivoiriens tout en renforçant les liens de coopération entre Yamoussoukro et Ankara.