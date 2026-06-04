Cote d'Ivoire: Lutte contre la drogue - Six personnes interpellées à Bouaké

4 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Dans le cadre de l'opération Epervier XI, de la lutte contre le trafic et de la consommation de stupéfiants, l'Antenne régionale de la Police des stupéfiants et des drogues de Bouaké, a procédé le mercredi 3 juin 2026, à l'interpellation de six individus.

Cette interpellation, selon la Direction générale de la police nationale (Dgpn), fait suite à l'exploitation d'une information anonyme faisant état d'activités liées à la vente et à l'usage de drogues dans plusieurs secteurs de la ville de Bouaké.

Outre les personnes interpellées, la Police des stupéfiants et des drogues de Bouaké a également saisi 7 kilogrammes de cannabis ; 176 boulettes de cannabis ; 1 548 comprimés de Tramadol 250 mg ; 2 164 comprimés de Diazépam ; 187 grammes de comprimés de Diazépam ; 38 doses d'héroïne ; 1 carton et 10 paquets de papier OCB et 3 motos.

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