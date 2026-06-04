Afrique de l'Ouest: Diplomatie - Alassane Ouattara et Romuald Wadagni renforcent la coopération ivoiro-béninoise

4 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est entretenu le jeudi 4 juin 2026, avec son homologue béninois, Romuald Wadagni, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail effectuée en Côte d'Ivoire.

Au cours de cette rencontre, les deux Chefs d'État ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les perspectives de renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, l'intégration économique régionale, ainsi que les enjeux de paix et de sécurité dans la sous-région ouest-africaine.

Plus tôt dans la matinée de ce jeudi, le vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, avait accueilli à son arrivée le Président béninois, en visite d'amitié et de travail sur le sol ivoirien.

Cette visite traduit la volonté commune des autorités ivoiriennes et béninoises de consolider davantage les liens historiques de coopération et d'amitié entre les deux pays.

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