Congo-Kinshasa: ENAFEP - Le nombre de filles passe de 32 850 à 30 568 en une année au Kasaï-Central 1

Le nombre de filles candidates à la 11e édition de l'Examen national de fin d'études primaires (ENAFEP) est passé de 32 850 à 30 568, soit une baisse de 7 % en l'espace d'une année à la province éducationnelle Kasaï-Central 1.

Face à cette tendance, les organisations de défense des droits des femmes appellent à une mobilisation accrue de l'ensemble des acteurs afin d'encourager davantage de filles à prendre part à cet examen lors des prochaines éditions.

Une situation qui inquiète les structures de défense des droits des femmes.

Pauline Ngalula, coordonnatrice de l'ONG Agissons pour la femme, invite à unir les forces pour améliorer la participation des filles aux futures sessions.

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Au total, 69 066 candidats prennent part à cette épreuve certificative dans la province éducationnelle Kasaï-Central 1, contre 69 479 en 2025. Ils sont répartis dans 235 centres à travers la province.

« La province éducationnelle Kasaï-Central 1 enregistre une légère baisse de l'effectif des candidats à l'ENAFEP 2026 par rapport à l'année passée, soit une diminution de 413 candidats. Le nombre de filles a également diminué de 2 282 », a indiqué l'inspecteur principal provincial intérimaire, Paulin Mbuyi.

Cette année, le lancement officiel de l'ENAFEP a eu lieu à l'EP Diakaja. Le ministre provincial de l'Éducation, Honoré Mutshipayi Balowe, a invité toutes les parties prenantes au respect des normes pour une meilleure organisation de la passation.