Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale évalue l'état de siège instauré en Ituri et au Nord-Kivu

L'Assemblée nationale a entamé mardi 2 juin à Kinshasa, l'évaluation de l'état de siège instauré dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu il y a cinq ans.

Lors de la séance, plusieurs membres du gouvernement ont été entendus par les députés nationaux.

Il s'agit des ministres de la Défense nationale, de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires sociales ont présenté l'état de la situation dans les secteurs relevant de leurs compétences.

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Les échanges ont essentiellement porté sur les avancées enregistrées dans le cadre de cette mesure exceptionnelle, notamment sur le plan sécuritaire.

Les députés se sont également intéressés à ses effets sur les conditions de vie des populations.

Selon Jacques Djoli, rapporteur de l'Assemblée nationale, plusieurs questions ont été examinées, notamment la gouvernance provinciale en matière de sécurité, les opérations menées contre les groupes armés, les libertés publiques ainsi que l'organisation de la justice.

« La gouvernance globale provinciale en matière de sécurité, les mesures opérationnelles et la poursuite de l'agresseur et ses alliés, des retombées en termes de liberté publique et de l'organisation de la justice, tout comme les effets collatéraux consécutifs à cette guerre sur le plan social et humanitaire et de la solidarité nationale », a-t-il déclaré.

Il a également précisé que les ministres ont présenté leurs rapports lors de cette séance.

Par ailleurs, les préoccupations des députés et l'approfondissement des réponses du gouvernement seront examinées au cours d'une prochaine réunion, envisagée vendredi prochain.