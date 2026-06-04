Congo-Kinshasa: Plus de 100 morts dans les accidents de route du Haut-Katanga au premier trimestre 2026

Environ 107 personnes ont trouvé la mort dans plus de 800 cas d'accident enregistrés, au premier trimestre 2026 sur les axes routiers de la province du Haut-Katanga.

Dans un rapport publié mercredi 3 mai, la Commission nationale de prévention routière (CNPR), renseigne que le nombre de dégâts matériels importants enregistré dépasse déjà la barre de 1000.

Christophe Liya, chargé de la division technique à la CNPR/Haut Katanga, affirme que les principales causes de ces accidents sont multiples.

Il parle notamment des excès de vitesse, de l'imprudence au volant, des fausses manoeuvres, de l'ivresse au volant et des sens interdits.

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D'après cette structure, les itinéraires dangereux à Lubumbashi et dans d'autres villes sont notamment :

Route poids lourd,

Route Kipushi,

Kasenga,

Kasumbalesa,

Likasi,

Route Kamatanda - Kolwezi,

Boulevard Msiri,

Avenue Lumumba.

Les mesures sont prises pour réduire les accidents

Selon Christophe Liya, des actions sont régulièrement menées par la CNPR sur le terrain pour lutter contre les cas d'accidents. Il affirme que la commission déploie des équipes sur terrain afin de réguler la circulation et sensibiliser les usagers de la route sur le respect du code de la route.

« Pour résoudre les problèmes d'excès de vitesse, nous devons faire les contrôles de vitesse. Alors, le contrôle de vitesse est fait par le radar de contrôle. Nous procédons maintenant par l'implantation de la signalisation, donc le panneau routier et le marquage, ça nous a déjà commencé » annonce-t-il.