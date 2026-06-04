Congo-Kinshasa: Ebola - Les journalistes de l'Ituri appelés au respect des mesures barrières

Le Collectif des journalistes de l'Ituri (CJI) appelle les professionnels de médias de la province de l'Ituri à la vigilance et au respect des mesures barrières contre la maladie à virus d'Ebola.

Cette structure a lancé cet appel mercredi 3 mai à Bunia lors d'un point de presse.

Selon Rachidi Kudra, président du CJI, les travailleurs de médias sont les plus exposés aux risques de contamination du virus.

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Il précise que la situation s'explique par leur présence permanente sur le terrain, pour la recherche, le traitement et la diffusion des informations liées à l'épidémie d'Ebola :

« Ils ne peuvent pas accomplir leurs missions au détriment de leur propre sécurité sanitaire. Le CJI appelle tous les professionnels des médias au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaire notamment, le lavage des mains avec du savon ou un désinfectant, le respect de la distanciation et l'interdiction des accolades et contacts physiques».

Par ailleurs, Rachidi Kudra a insisté en rappelant le rôle et la responsabilité des journalistes dans la riposte des épidémies.

Pour lui, les journalistes ont une part importante dans l'accompagnement des efforts de riposte. Cela passe notamment par les sensibilisations, la diffusion des informations vraies et la lutte contre les désinformations.