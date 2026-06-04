Congo-Kinshasa: ENAFEP - Un pont en liane facilite la traversée des élèves vers leurs centres à Walikale

Un pont de secours installé mercredi 3 juin a permis aux élèves de plus de dix écoles de Walikale de rejoindre leurs centres de passation de l'Examen national de fin d'études primaires (ENAFEP).

Cet ouvrage en liane a remplacé le pont Hombo, qui s'était écroulé quelques heures avant le début de cette épreuve certificative nationale. L'examen a pu être sauvé grâce à la mobilisation des membres de la communauté locale.

Toutefois, si une solution palliative pas très fiable a été trouvée pour l'instant, l'Association locale Groupe d'Action pour la Protection de l'Enfance (GAPE) plaide pour une solution durable.

Selon son coordonnateur, Bayomba Mishiki, le pont Hombo s'est effondré vers 8 h 35. Trois enfants tombés dans l'eau ont été secourus et sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de Hombo Nord et Hombo Sud.

« Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté pour une reconstruction rapide de ce pont. Les élèves de sixième et d'humanités doivent passer respectivement l'ENAFEP, le TENASOSP et les examens d'État. Or, ils n'ont pas d'autre voie pour accéder à leurs centres d'examen », a indiqué Bayomba Mishiki.