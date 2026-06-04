Congo-Kinshasa: Le directeur d'une école primaire retrouvé mort dans la forêt à Mangai, au Kwilu

4 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le directeur de l'École primaire MUFER, connu sous le nom de Fero, a été retrouvé mort mardi 2 juin dans la forêt de la cité de Mangai, territoire d'Idiofa, province du Kwilu.

Selon des sources locales, son corps sans vie a été découvert après trois jours de recherches.

Un habitant de la cité, joint par Radio Okapi, explique que ce drame, qui a profondément indigné la population, serait dû au surendettement de la victime, conséquence des salaires payés tardivement.

« Les causes ont été racontées diversement, mais ce qui revient le plus, c'est le surendettement. Comme enseignants, les conditions à l'intérieur sont très compliquées, avec des salaires qui arrivent tardivement. Quand le concerné est surendetté, c'est regrettable, mais c'est arrivé comme ça », a rapporté Rodrigue Beska.

Il y a trois jours seulement, l'Intersyndicale Kwilu 3 avait dénoncé les difficultés liées au retrait des salaires des enseignants dans cette partie du pays.

Cette structure syndicale a exhorté la banque payeuse, Equity-BCDC, à multiplier les guichets afin de mettre fin au calvaire que vivent ces professionnels de la craie blanche.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.