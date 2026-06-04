Congo-Kinshasa: Le directeur d'une école primaire retrouvé mort dans la forêt à Mangai, au Kwilu

Le directeur de l'École primaire MUFER, connu sous le nom de Fero, a été retrouvé mort mardi 2 juin dans la forêt de la cité de Mangai, territoire d'Idiofa, province du Kwilu.

Selon des sources locales, son corps sans vie a été découvert après trois jours de recherches.

Un habitant de la cité, joint par Radio Okapi, explique que ce drame, qui a profondément indigné la population, serait dû au surendettement de la victime, conséquence des salaires payés tardivement.

« Les causes ont été racontées diversement, mais ce qui revient le plus, c'est le surendettement. Comme enseignants, les conditions à l'intérieur sont très compliquées, avec des salaires qui arrivent tardivement. Quand le concerné est surendetté, c'est regrettable, mais c'est arrivé comme ça », a rapporté Rodrigue Beska.

Il y a trois jours seulement, l'Intersyndicale Kwilu 3 avait dénoncé les difficultés liées au retrait des salaires des enseignants dans cette partie du pays.

Cette structure syndicale a exhorté la banque payeuse, Equity-BCDC, à multiplier les guichets afin de mettre fin au calvaire que vivent ces professionnels de la craie blanche.