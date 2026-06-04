Congo-Kinshasa: L'ASBL Monde des enfants sensibilise les élèves sur leurs droits et les valeurs africaines à Kinshasa

En prévision de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année, plusieurs jeunes élèves de Kinshasa sont sensibilisés depuis le 1 juin, sur leurs droits et les valeurs africaines.

Cette activité est menée par l'ASBL Monde des enfants pour promouvoir les droits, l'éducation et l'éveil citoyen de l'enfant africain en mettant un accent sur la place des jeunes dans le développement du continent africain.

Pour Dina Lumingu, présidente de cette organisation citoyenne, il est primordial d'éduquer les élèves sur leurs droits et les valeurs africaines et congolaises afin d'éviter l'influence de l'éducation diffuse reçue au travers la rue et les réseaux sociaux.

Elle insiste en disant que les enfants ont les droits de vivre dans un environnement et un corps sain tout en gardant les valeurs culturelles congolaises.

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Dans cette campagne, plusieurs thématiques sont évoquées notamment de l'hygiène, l'assainissement ainsi que la culture africaine ainsi que congolaise en vue d'aider les élèves à mieux comprendre les changements physiques et physiologiques lors de la puberté et l'adolescence.

« Nous devons parler de l'hygiène chez les enfants parce que les enfants en grandissant, il y a des phénomènes qu'ils découvrent dans leur corps, il y a des choses qui se développent. Ils doivent apprendre comment prendre soin d'eux, comment gérer leur corps, ça c'est très important », a déclaré Dina Lumingu.

Par ailleurs, elle précise que les valeurs et la culture africaines sont une richesse à protéger et à préserver à la vue des avancées technologiques que vit la société actuelle.