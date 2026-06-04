Togo: Retour en grâce

4 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Groupe Ecobank a tenu hier à Lomé, son siège officiel, son assemblée générale annuelle, l'occasion de présenter des résultats 2025 particulièrement flatteurs.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le groupe panafricain a enregistré un bénéfice avant impôt de 801 millions de dollars, en hausse de 21% par rapport à l'année précédente, indique La Nouvelle Tribune. Les revenus nets ont progressé de 17% pour atteindre 2,45 milliards de dollars.

Une performance remarquable qui marque un retour en force après plusieurs années de turbulences, et confirme la solidité du modèle d'Ecobank comme première banque panafricaine indépendante du continent.

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