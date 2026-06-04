Togo: Le budget vert s'impose dans la gestion publique

4 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le ministère de l'Administration territoriale consacre cette année plus de 3,3 milliards de Fcfa, soit environ 8,8% de son budget global, à des actions favorables au climat et à l'environnement, dans le cadre de la politique de budgétisation verte engagée par le gouvernement.

La budgétisation verte permet à de Département de mieux identifier et planifier les actions climatique, tout en intégrant les enjeux environnementaux dans l'ensemble du cycle de gestion publique.

Les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle central dans ce dispositif, notamment en matière d'assainissement, de gestion des déchets et de protection du cadre de vie.

Le Togo a lancé sa première expérience de Budget vert en 2024 et poursuit depuis l'extension de cette réforme à d'autres ministères et institutions.

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