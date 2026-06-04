Zimbabwe: Le pays propulsé au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2027-2028

Emmerson Mnangagwa, President of Zimbabwe at a welcome reception for the opening of the seventy-fourth session of the United Nations General Assembly in 2019.

Le Zimbabwe s'apprête à faire son grand retour au cœur de la gouvernance mondiale. Lors d'un scrutin organisé par l'Assemblée générale des Nations Unies, le pays d’Afrique australe a été officiellement élu en qualité de membre non permanent pour un mandat de deux ans. Cette élection, qui prendra effet au début de l'année prochaine, intervient dans un contexte de renouvellement tiers de l'organe décisionnel de l'ONU, marqué par de vives compétitions géopolitiques dans d'autres blocs régionaux.

Le mercredi 3 juin 2026, l'Assemblée générale de l'ONU a procédé au renouvellement de cinq des dix sièges de membres non permanents du Conseil de sécurité, pour la période s'étendant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028. Seul candidat adoubé par le bloc du Groupe africain pour succéder à la Somalie, le Zimbabwe a validé son entrée au sein du Conseil de sécurité, qu'il intégrera officiellement le 1er janvier de l'année prochaine pour une durée de deux ans.

Pour Harare, cette accession revêt une importance politique capitale. Longtemps mis au ban de la communauté internationale et soumis à des restrictions, le Zimbabwe s'offre une vitrine d'influence planétaire. Ce siège offre au pays une occasion unique de normaliser ses relations diplomatiques, de prouver sa capacité à agir en acteur responsable de la sécurité collective et de faire entendre sa voix de manière directe et souveraine sur les dossiers les plus brûlants du globe.

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Dès le premier jour de l'année 2027, le Zimbabwe remplacera numériquement la Somalie à l’expiration de son mandat fin 2026. L'impact de cette élection dépasse largement les frontières du pays d'Afrique australe : elle redéfinit l'équilibre de la représentation du continent au sein de la plus haute instance décisionnelle de la diplomatie mondiale. En siégeant aux côtés des autres membres non permanents, le Zimbabwe aura la lourde tâche de porter, de concert avec les autres représentants africains, les priorités stratégiques de la région. Ce mandat de deux ans permettra au bloc africain de faire front uni à un moment charnière où le continent cherche à imposer des solutions régionales face aux crises sécuritaires et politiques qui le secouent, tout en maintenant la pression pour une réforme globale de l'ONU et une meilleure représentativité de l'Afrique.

En dehors du continent africain, quatre autres nations ont validé leur ticket pour New York. Pour la région Amérique latine et Caraïbes, Trinité-et-Tobago a été élue face au Guyana. À la suite de ce verdict, le ministre des Affaires étrangères et de la CARICOM de Trinité-et-Tobago, Sean Sobers, a réaffirmé l'attachement de son pays à la Charte des Nations unies, à l'État de droit et aux droits de l'homme, promettant d’axer son action sur l'établissement de consensus pour favoriser le dialogue face aux défis complexes de la communauté internationale.

Les autres sièges ont été attribués à l'Autriche, au Kirghizistan et au Portugal. Ces cinq nouveaux élus (Autriche, Kirghizistan, Portugal, Trinité-et-Tobago et Zimbabwe) remplaceront le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie à l’expiration de leur mandat, fin 2026. Ils s'assiéront ainsi autour de la table du Conseil de sécurité aux côtés des membres permanents dotés du droit de veto pour influer sur la marche de la paix mondiale.