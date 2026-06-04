Ile Maurice: Tous les élèves ont quitté l'hôpital sauf une fillette

Les élèves admis à l'hôpital après la suspicion de fuite de gaz survenue mercredi 3 juin près de la Roche-Terre Government School ont tous regagné leur domicile, à l'exception d'une fillette toujours maintenue sous observation à l'hôpital SSRN.

Selon les autorités, l'enfant souffrait déjà d'une infection des voies respiratoires supérieures depuis plusieurs jours et présentait de la fièvre lors de son admission. Son état est jugé stable. Pour rappel, une forte odeur assimilée à une fuite de gaz avait provoqué des malaises et des irritations chez plusieurs élèves et membres du personnel de l'établissement. Environ 50 élèves et trois employés avaient été affectés.

Les premières constatations indiquent que la fuite ne provenait pas de l'école, mais d'une maison située à proximité. Une défaillance au niveau du raccordement entre un chauffe-eau à gaz et une bonbonne de gaz domestique est suspectée.

L'enquête se poursuit afin de déterminer avec précision l'origine de l'incident.