Ile Maurice: Les experts sondent le profil psychologique des détenus impliqués

Des mois après la mort d'Andy Selmour dans l'enceinte de la prison de haute sécurité de Melrose, l'enquête judiciaire se poursuit à travers une série d'expertises visant à faire la lumière sur les circonstances exactes de ce qui apparaît comme l'un des épisodes les plus violents survenus en milieu carcéral ces dernières années.

Hier, un septième détenu soupçonné d'avoir participé, directement ou indirectement, à l'agression mortelle de Selmour a été entendu à la prison centrale de Beau-Bassin par le chef du département médico-légal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin. Selon les informations recueillies, il aurait reconnu avoir procédé au nettoyage du sang dans la cellule où la victime a été rouée de coups.

Cette audition s'inscrit dans une série d'évaluations médico-légales entreprises depuis le début de l'année. En janvier, le principal suspect ainsi que plusieurs autres détenus impliqués dans cette affaire avaient déjà été examinés dans le cadre de l'enquête. Les autorités cherchent notamment à établir leur état psychologique au moment des faits et à déterminer si certains souffraient de troubles susceptibles d'avoir altéré leur discernement.

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Selon les conclusions préliminaires des spécialistes, les détenus ont été jugés aptes à répondre de leurs actes. Aucun élément ne permettrait, à ce stade, de conclure à une altération significative de leurs facultés mentales. Les enquêteurs s'intéressent désormais davantage à la dynamique de groupe qui aurait conduit plusieurs prisonniers à participer au violent passage à tabac.

Deux autres détenus doivent être entendus aujourd'hui à la prison de Melrose. Leurs déclarations pourraient permettre de reconstituer avec davantage de précision le déroulement des événements survenus dans la nuit du 9 décembre dernier.

Âgé de 33 ans, Andy Selmour purgeait une peine d'emprisonnement pour un vol à main armée commis plusieurs années auparavant. Sa libération était prévue pour 2027. Mais derrière les murs de la prison, un différend lié, selon plusieurs suspects, à des questions de drogue et d'argent aurait dégénéré jusqu'à provoquer sa mort.

Les images de vidéosurveillance analysées par les enquêteurs montrent une scène d'une rare violence. La victime aurait été encerclée par plusieurs détenus puis frappée à de nombreuses reprises, principalement à la tête, avant de s'effondrer. Certains protagonistes apparaîtraient même en train de dissimuler leurs gestes aux caméras de surveillance.

L'autopsie pratiquée par le Dr Gungadin avait conclu à une fracture du crâne et d'importantes hémorragies intracrâniennes. Des blessures relevées sur les avant-bras de Selmour laissent penser qu'il aurait tenté de se protéger durant l'agression.

Une commission d'enquête présidée par l'ancien juge Paul Lam Shang Leen a clos ses travaux en mars. Parallèlement aux investigations criminelles, une enquête interne se poursuit au sein de l'administration pénitentiaire. Plusieurs officiers ont été suspendus et de nombreux gardiens entendus afin de déterminer si des manquements ont favorisé ou permis cette agression mortelle.