Ile Maurice: Une quarantaine de veuves escroquées pour plus de Rs 40 millions

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur un présumé réseau de fraude à l'encontre de personnes vulnérables a franchi une nouvelle étape, hier. Hemraj Monohur (photo), 64 ans, habitant de Solférino N° 3 à Vacoas, a été arrêté sous une charge provisoire de fraude et de blanchiment d'argent, en vertu des sections 3(1)(b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). Une quarantaine de veuves seraient concernées et, à ce jour, 11 d'entre elles ont déjà donné leur déposition à la FCC.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le préjudice pourrait dépasser les Rs 40 millions. Les investigations portent sur une période s'étendant de juin 2017 à mars 2024.

Hier matin, les enquêteurs de la FCC ont procédé à une perquisition au domicile de Monohur. Un téléphone portable, qui contiendrait des échanges avec plusieurs victimes, a été saisi, ainsi qu'un taser. Au fil des investigations, les enquêteurs ont mis au jour ce qui apparaît comme un système reposant essentiellement sur la confiance et la vulnérabilité émotionnelle des victimes. Selon plusieurs témoignages, le suspect aurait principalement ciblé des femmes âgées, des retraitées, des veuves ainsi que des personnes confrontées à une maladie grave ou à un deuil.

Les enquêteurs soupçonnent le sexagénaire d'avoir profité de périodes particulièrement difficiles dans la vie de certaines victimes pour obtenir d'importantes sommes d'argent. Plusieurs d'entre elles auraient utilisé leurs indemnités d'assurance-vie, des prestations de retraite, des économies accumulées pendant des années ou encore des fonds issus d'héritages, pour effectuer des versements.

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À ce jour, 11 victimes présumées ont déjà donné des dépositions formelles à la FCC. Toutefois, l'ampleur de l'affaire pourrait être bien plus importante. Environ quarante victimes potentielles ont été identifiées et plusieurs sont actuellement entendues par les enquêteurs afin d'établir si elles ont également subi un préjudice financier.

Les montants évoqués varient considérablement. Certaines victimes affirment avoir remis plusieurs centaines de milliers de roupies, tandis que d'autres parlent de sommes atteignant plusieurs millions de roupies sur plusieurs années.

Parallèlement, la FCC tente de retracer le parcours de l'argent obtenu. Les premières analyses financières ont révélé des transactions qui pourraient être liées à des activités de jeu. Les enquêteurs examinent actuellement les relevés bancaires, les transferts de fonds ainsi que les dépenses effectuées durant la période concernée.

Les communications téléphoniques et les échanges électroniques du suspect font également l'objet d'analyses approfondies. Les autorités cherchent à déterminer si les faits dénoncés résultent de transactions isolées ou d'un mode opératoire.

L'enquête se poursuit et d'autres auditions sont prévues dans les prochains jours. Les enquêteurs n'écartent pas la possibilité que de nouvelles victimes se manifestent à mesure que l'affaire gagne en visibilité.