Ile Maurice: Focus sur la conformité et les obligations légales en entreprise

L'association of Human Resource Professionals of Mauritius (MAHRP) a tenu son Assemblée générale annuelle, suivie d'un atelier professionnel, hier, à l'hôtel Voilà à Bagatelle. Des professionnels des ressources humaines, des experts juridiques et des responsables d'entreprises ont travaillé sur le thème : Workplace Integrity, HR Compliance and Managing Legal Obligations. L'atelier a été animé par Meᣵ Mannish Ajodah et Deshna Coonjan, représentants du cabinet Orison Legal, qui ont partagé leurs analyses sur les enjeux de conformité et de gouvernance en entreprise.

La présidente de la MAHRP, Sunita Bhallah-Bheeka, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une démarche de renforcement des compétences des professionnels en RH face aux exigences légales croissantes. Elle a indiqué que les ressources humaines jouent un rôle essentiel dans l'application des politiques de conformité, la gestion des risques et le respect des bonnes pratiques au sein des organisations.

Le président international de la MAHRP, Areff Salauroo, a pour sa part insisté sur la nécessité d'une approche structurée pour prévenir les risques liés aux crimes financiers. Il a expliqué que l'atelier permet de poser les bases d'un guide pratique destiné à accompagner les organisations dans le renforcement de leurs procédures internes et de leur conformité.

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Il a également annoncé l'organisation, en août, d'un séminaire national sur le thème AI Powered Workplace, consacré à l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail, en mettant l'accent sur la complémentarité entre intelligences humaine et artificielle.

Lors de son intervention, Me Ajodah a abordé les implications de la Financial Crimes Commission Act (FCC Act) et les obligations légales imposées aux entités privées. Il a expliqué que les organisations doivent mettre en place des mécanismes internes solides, incluant les cinq principes des FCC Guidelines ainsi qu'une Gifts Policy visant à encadrer les pratiques liées aux cadeaux professionnels afin de prévenir toute dérive. Il a également rappelé l'importance d'un manuel de procédures internes clair, destiné à encadrer les pratiques et à assurer une conformité durable au sein des organisations.

Discours de la présidente de la MAHRP, Dr Sunita Ballah-Bheeka

"Good afternoon distinguished guests, colleagues, and fellow professionals, On behalf of the Association of HR Professionals Mauritius, it is my pleasure to welcome you to today's workshop on 'Workplace Integrity, HR Compliance and Managing Legal Obligations.'

In today's increasingly complex and highly regulated environment, organisations are expected to uphold not only operational excellence, but also the highest standards of ethics, governance, and compliance.

As HR, Compliance, and Risk professionals, we each play a critical role in shaping workplaces that are fair, accountable, and aligned with both legal and organisational expectations.

This workshop comes at a particularly important time, as institutions continue to navigate evolving labour laws, regulatory obligations, conduct risks, and growing expectations around workplace culture and integrity.

Our collective responsibility is not simply to ensure compliance, but to foster environments where ethical behaviour, transparency, and responsible leadership become part of the organisational culture.

I encourage everyone to actively engage, share perspectives, and make the most of the expertise and discussions that will take place today. I am confident that this session will provide valuable insights and practical guidance for all our organisations.

Thank you for your presence and participation, and I now have the pleasure of officially opening this workshop."

It is now my pleasure to introduce our facilitators for the workshop.

We are privileged to be joined by two distinguished legal professionals who bring strong expertise in workplace law, compliance, and governance matters.

Our first facilitator, Mannish, is a highly experienced legal practitioner with many years of professional experience advising and supporting organisations on employment law, regulatory compliance, corporate governance, and workplace-related legal matters. His extensive exposure across complex organisational and legal environments brings valuable practical insight to today's discussions.

He is joined by a fellow legal professional, Deshna, whose expertise and experience in legal and compliance matters will further enrich today's session and provide important perspectives on managing workplace obligations and risks in an increasingly regulated environment.

We are grateful to both facilitators for sharing their knowledge and expertise with us, and we look forward to an engaging and insightful workshop.