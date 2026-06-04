Ile Maurice: Gino Meetun maintenu en détention, la fillette de 12 ans toujours hospitalisée

Le conducteur impliqué dans l'accident mortel survenu le 19 mai à Sainte-Croix, reste en détention. Gino Meetun, 37 ans, domicilié à Petite-Rivière, a comparu devant le tribunal de Port-Louis dans le cadre de l'enquête.

Il fait l'objet d'une accusation provisoire d'homicide involontaire. La police s'est opposée à sa demande de remise en liberté sous caution, invoquant un risque d'interférence avec des témoins et de manipulation de preuves.

Bien que la magistrate ait initialement accordé sa libération sous conditions, le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a obtenu un stay of execution, empêchant la mise en liberté immédiate du suspect. Il demeure ainsi en détention à la prison de Beau-Bassin en attendant sa prochaine comparution fixée au 8 juin.

Parallèlement, les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Les images de plusieurs caméras de surveillance sont toujours analysées pour retracer le parcours de la berline BMW, sa vitesse ainsi que le comportement du conducteur avant l'impact.

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Lors de ses premières déclarations, Gino Meetun aurait évoqué une perte de contrôle liée à un malaise soudain. Cette version est désormais examinée à la lumière des éléments techniques recueillis. Les enquêteurs ont également établi qu'il circulait avec un learner permit sans être accompagné d'un conducteur titulaire d'un permis valide, comme l'exige la loi. Des investigations financières sont également en cours afin d'éventuels liens avec d'autres dossiers.

De son côté, la fillette de 12 ans grièvement blessée dans l'accident demeure admise en unité de soins intensifs. Son état est jugé stable mais toujours préoccupant, selon les informations communiquées à sa famille.

Elle a subi une intervention chirurgicale le 30 mai à la main et à la jambe en raison de blessures graves.

Dans cette épreuve, les proches tentent de la préserver sur le plan émotionnel. Les médecins auraient recommandé de ne pas lui annoncer, pour l'instant, le décès de son père. Sa famille lui explique ainsi qu'il viendra lui rendre visite afin d'éviter un choc psychologique supplémentaire.

«Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut voir papa», confie sa soeur aînée, élève en Grade 10, encore profondément bouleversée.

Entre l'hôpital et le deuil

Depuis le drame, la famille vit au rythme des visites à l'hôpital et des démarches liées au deuil. Les proches se relaient au chevet de la fillette.

Séparée de Pradeep Cheekoory depuis plusieurs années, la mère se rend régulièrement à l'hôpital pour veiller sur sa fille, tandis que la soeur aînée et les autres membres de la famille tentent de faire face à cette douloureuse épreuve.

«Le matin du 19 mai, je l'ai vu avant de partir à l'école... c'était la dernière fois», raconte l'adolescente.

Agent de sécurité et père de deux filles âgées de 12 et 17 ans, Pradeep Cheekoory était décrit par ses proches comme un homme discret, travailleur et profondément attaché à sa famille. Sa disparition brutale laisse un vide immense.

Rappel des faits

Ce qui devait être une simple sortie après les cours entre Pradeep Cheekoory, 58 ans, et sa fille s'est transformé en drame le 19 mai. Alors qu'ils s'étaient arrêtés près d'une boutique pour acheter des gâteaux, ils ont été violemment percutés par une berline BMW circulant sur la route principale.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule aurait quitté sa trajectoire avant de les faucher de plein fouet.

Sous la violence de l'impact, le père et l'enfant ont été projetés au sol. Transporté en urgence à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Pradeep Cheekoory a succombé à ses blessures peu après son admission. Sa fille, grièvement blessée, a été placée en soins intensifs.