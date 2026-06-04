Ile Maurice: 4 148 cas en une semaine

Les infections des voies respiratoires supérieures restent en hausse dans le pays. Pour la semaine du 25 au 31 mai, 4 148 cas ont été enregistrés, contre 4 015 la semaine précédente.

La vaccination contre la grippe est disponible dans les cinq hôpitaux régionaux, de 9 h à 15 h en semaine et de 9 h à 11 h le samedi. Elle est aussi proposée une fois par semaine dans certains centres de santé.

Les autorités sanitaires appellent les personnes à risque -- personnes âgées, femmes enceintes et patients souffrant de maladies chroniques -- à se faire vacciner pour éviter les complications.

Elles rappellent également les gestes de prévention : port du masque dans les lieux fréquentés, lavage régulier des mains, protection contre le froid et isolement en cas de symptômes.