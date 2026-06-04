Ile Maurice: L'autre pays

Derrière les saisies record et les statistiques alarmantes, une économie parallèle s'installe silencieusement. Plus rapide que l'État, plus fluide que les institutions, les drogues synthétiques révèlent une autre île Maurice - plus violente, plus fragile et profondément vulnérable à l'argent criminel.

Hier, à l'Assemblée nationale, derrière les chiffres, les acronymes et les procédures, c'est une vérité beaucoup plus brutale qui est apparue : Maurice est confrontée à une mutation profonde du crime organisé et des drogues synthétiques. Le plus troublant n'est pas uniquement l'ampleur des saisies. Ce sont les signaux d'une société qui commence à vaciller sous le poids silencieux d'une économie toxique. Les chiffres donnés par le Premier ministre sont vertigineux.

Pas moins de 1 594 cas liés aux drogues synthétiques depuis janvier 2025. 1 650 arrestations. 361 opérations de crackdown. Près d'un milliard de roupies de drogues synthétiques saisies. 1 068 conducteurs testés positifs aux drogues synthétiques après plus de 1,8 million de contrôles routiers. 44 accidents impliquant des conducteurs sous influence. Six morts. Derrière ces statistiques, il y a une réalité plus profonde : les drogues synthétiques ne sont plus un phénomène marginal. Elles sont désormais entrées dans le quotidien mauricien.

Le Premier ministre a raison de rappeler que ce marché évolue plus vite que les systèmes de contrôle classiques. Les nouvelles substances psychoactives changent constamment de structure chimique. Elles apparaissent sous forme de feuilles imbibées, de poudres, de liquides ou de bandes de papier. Elles sont plus faciles à produire, plus faciles à transporter et extraordinairement rentables.

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Autrement dit, la drogue moderne fonctionne désormais comme une industrie agile et mondialisée. Le rapport du Forensic Science Laboratory est particulièrement inquiétant. Depuis 2013, près de 60 nouvelles substances psychoactives ont été identifiées à Maurice. Certaines sont désormais mélangées à des opioïdes synthétiques, des cathinones, des benzodiazépines, de la méthamphétamine ou encore des substances comme le xylazine et les nitazènes, qui provoquent déjà des ravages aux États-Unis et au Canada.

Le pays découvre progressivement ce que les experts internationaux savent déjà : les drogues synthétiques ne remplacent pas seulement les anciennes drogues. Elles changent complètement la nature du problème. Une drogue synthétique peut être fabriquée partout. Rapidement. Avec peu de moyens. Et surtout, elle peut évoluer plus vite que la loi elle-même. C'est là que commence le véritable défi de l'État.

Derrière le volet sanitaire et sécuritaire, un autre phénomène apparaît dans les propos du Premier ministre : celui d'une infiltration progressive de l'économie et des structures sociales par l'argent de la drogue. Quand près d'un milliard de roupies de substances sont saisies en seulement 17 mois, cela signifie qu'une économie parallèle considérable existe déjà derrière les chiffres officiels.

Et l'argent de la drogue ne reste jamais immobile. Il circule dans les commerces. Il infiltre les circuits informels. Il alimente des réseaux de blanchiment. Il finance parfois des styles de vie qui fascinent une partie de la jeunesse. Dans certaines régions, il devient même une forme alternative de réussite sociale. C'est précisément ce que redoutent les Nations unies.

La citation du journaliste David Schrieberg, choisie par le Premier ministre, rappelle une vérité dérangeante : les grands empires criminels ne détruisent pas les démocraties par la guerre frontale. Ils les infiltrent lentement. Police. Politique. Systèmes judiciaires. Économie. Institutions. Maurice n'est pas immunisée contre ce risque. Et c'est peut-être là que le discours gouvernemental devient politiquement plus délicat.

Le Premier ministre a choisi de relier cette situation à «l'héritage toxique» du précédent régime et à un «cosy nexus» entre le MSM et certains trafiquants. L'attaque est lourde. Très lourde même. Elle transforme désormais la question de la drogue en enjeu de gouvernance nationale. Mais cette bataille ne pourra être crédible que si elle échappe elle-même aux réflexes partisans.

Les citoyens attendent autre chose qu'une simple guerre de récits politiques. Ils veulent voir des institutions fortes, des enquêtes financières sérieuses, des protections contre la corruption et surtout une capacité réelle à remonter les circuits de l'argent sale. C'est là que l'île Maurice sera véritablement jugée.

Les opérations policières restent nécessaires. Les drones, les crackdowns et les arrestations sont indispensables. Mais aucun pays n'a gagné la guerre contre la drogue uniquement avec des descentes policières. Le coeur du problème est financier et social.

Qui blanchit ? Qui protège ? Où passe l'argent ? Pourquoi certaines fortunes paraissent-elles hors de proportion avec les revenus officiels ? Pourquoi le trafic continue-t-il à séduire des jeunes pourtant conscients des ravages de ces substances ? Ce sont ces questions qui détermineront l'avenir du pays. Le gouvernement semble avoir compris qu'une approche uniquement répressive ne suffira pas.

La création de la National Agency for Drug Control, le futur Early Warning System, les études dans les écoles secondaires et les programmes de réhabilitation vont dans la bonne direction. Mais le véritable défi sera celui de l'exécution. Pendant que les institutions réfléchissent, les réseaux criminels, eux, innovent déjà. Et surtout, ils exploitent les fractures sociales.

Les drogues synthétiques prospèrent là où l'État paraît lointain, où la jeunesse perd confiance dans l'ascenseur social et où l'argent rapide devient plus visible que le mérite. Aucune stratégie antidrogue durable ne fonctionnera sans prévention, sans santé mentale, sans éducation, sans reconstruction du lien social et sans une économie capable d'offrir autre chose que la tentation du cash immédiat.

Le danger aujourd'hui n'est pas seulement sanitaire. Il est sociétal. Une société commence à se fragiliser lorsque l'argent criminel devient banal, lorsque le cynisme remplace la confiance publique et lorsque les citoyens finissent par croire que tout peut s'acheter. Hier au Parlement, l'île Maurice ne parlait pas seulement de drogue. Elle parlait, en réalité, de la résistance même de sa République.