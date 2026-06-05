Afrique: Mondial 2026 - La France battue, l'Irak accroche l'Espagne avant leurs matchs contre le Sénégal

Dakar — À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, la France et l'Irak, deux des adversaires du Sénégal dans le groupe I, ont poursuivi jeudi leur préparation avec des fortunes diverses, les Bleus s'inclinant face à la Côte d'Ivoire (1-2), tandis que les Irakiens ont tenu en échec l'Espagne (1-1).

Ces rencontres ont permis d'entrevoir l'état de forme de deux sélections que le Sénégal retrouvera lors de la phase de groupes. Les Lions entameront la compétition face à la France, le 16 juin au stade de New York, avant de défier la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Les protégés de Pape Thiaw boucleront ensuite la phase de poules contre l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto au Canada.

La Coupe du monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

Battus au stade de la Beaujoire, à Nantes, par les Ivoiriens lors d'un match de préparation, les Français ont affiché certaines fragilités défensives malgré un effectif composé de Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Théo Hernandez en défense. Au milieu de terrain figurait notamment Aurélien Tchouaméni.

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Le joueur de Manchester City, Rayan Cherki, auteur de l'ouverture du score juste avant la pause (45e), était aligné aux côtés de Michael Olise, Adrien Rabiot et Marcus Thuram dans l'animation offensive, avec Kylian Mbappé en pointe.

Malgré la domination française, les hommes d'Emerse Faé ont trouvé les ressources pour égaliser grâce à Guéla Doué (53e), parfaitement servi par Nicolas Pépé, entré en jeu huit minutes plus tôt.

Même après les entrées des champions d'Europe français du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery, les Ivoiriens ont réussi à prendre l'avantage sur une belle tête d'Amad Diallo, l'attaquant de Manchester United.

Les champions d'Afrique 2023 mettent ainsi fin à une série de neuf victoires consécutives des Français. La dernière défaite de l'équipe, classée première au dernier classement FIFA, remontait au 5 juin 2025, en demi-finale de la Ligue des nations contre l'Espagne.

De son côté, l'Irak a livré une prestation prometteuse face à l'Espagne, deuxième nation au dernier classement FIFA. Menés après l'ouverture du score de Ferran Torres, les Irakiens sont revenus au score grâce à Merchas Doski, milieu de terrain du club tchèque FC Viktoria Plzeň, avant de résister jusqu'au coup de sifflet final, décrochant un match nul qui va renforcer leur confiance avant la compétition.

Logé dans le groupe I, le Sénégal devra aussi se mesurer à la Norvège qui avait battu la Suède (3-1) lundi dernier en match amical, malgré l'absence de leur joueur vedette Erling Haaland et du milieu de terrain d'Arsenal Martin Ødegaard. L'attaquant de Crystal Palace, Jørgen Strand Larsen, s'était illustré avec un doublé, tandis qu'Antonio Nusa avait inscrit le troisième but norvégien.

Le Sénégal avait été battu en match de préparation, dimanche dernier à Charlotte, une ville de la Caroline du Nord, par les Etats-Unis (2-3). L'équipe du Sénégal fortement remaniée, avec les absences des cadres Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly, de retour de blessure. Pape Gueye et Moussa Niakhaté ont, quant à eux, débuté sur le banc.

Les Sénégalais vont rallier San Antonio, une ville du Texas. Ils y affronteront l'Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire, le 9 juin à 23h GMT.

D'ici là, l'effectif du Sénégal est, encore privé d'Ismaïla Sarr et Pathé Ciss attendus jeudi. Yehvann Diouf, Antoine Mendy et Ibram Mbaye ont rejoint le groupe, mercredi.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin, soit cinq jours avant leur première sortie face à la France.