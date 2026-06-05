Congo-Kinshasa: Braquage de Rwabank - Honorine Porsche transférée en Allemagne

4 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Honorine , citoyenne allemande originaire de la RDC condamnée par la justice congolaise à dix ans de prison pour son implication dans le braquage d'une banque à Kinshasa, a été transférée jeudi 4 juin 2026 vers l'Allemagne, a indiqué une source diplomatique citée par l'ACP.

Ce transfèrement sous escorte policière allemande s'inscrit dans le cadre des mécanismes de coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne.

Il intervient après plusieurs tentatives de suicide de la part d'Honorine Porsche dans la prison centrale de Makala/ Kinshasa.

Interpellée en octobre 2025, elle avait été condamnée par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe à dix ans de servitude pénale principale dans l'affaire du braquage de la succursale de la banque RawBank située au quartier Matonge, dans la commune de Kalamu à Kinshasa.

Honorine Porsche a été sommée également de verser une amende de 300 millions de francs congolais en réparation des préjudices causés.

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