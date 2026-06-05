Afrique: Aviation - Jean-Claude Kouyo, l'ingénieur ivoirien qui a donné 'des ailes' au continent, s'est éteint

L'Afrique perd une figure majeure de l'aviation. Jean-Claude Kouyo, ingénieur aéronautique et dirigeant d'entreprise, est décédé le dimanche 31 mai 2026, à Abidjan, à l'âge de 57 ans, laissant derrière lui une carrière remarquable au service du développement du secteur aérien entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis.

Né le 15 avril 1969 à Bayekou-Bassi, dans la région du Gôh-Djiboua, il se passionne très tôt pour l'aviation. Formé à l'Ecole militaire préparatoire technique (Empt) de Bingerville, puis en France à l'École technique de l'armée de l'air de Rochefort, il poursuit ses études aux États-Unis.

En 1995, il obtient un diplôme du Spartan College assorti d'une licence de la Federal Aviation Administration (Faa), puis un Bachelor en aéronautique à Embry-Riddle, se forgeant ainsi un profil alliant expertise technique et vision stratégique.

Sa carrière décolle chez FlightSafety International, où il devient, en 1999, directeur marketing et commercial international, basé au Bourget. Pendant plus de dix ans, il contribue au développement de la formation et de la sécurité aériennes en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.

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En 2006, il retourne en Côte d'Ivoire et fonde à Abidjan Corporate Elite Group, une entreprise spécialisée dans l'aviation d'affaires, oeuvrant à structurer ce secteur encore émergent.

Il dirige ensuite Grace Trading Group de 2017 à 2019, avant de rejoindre Jetex en 2019 en qualité de directeur commercial régional pour l'Afrique.

En janvier 2024, il est nommé directeur de la croissance pour la zone Emea chez Falcon Aerospace.

Au-delà de sa carrière, il était un bâtisseur de passerelles entre l'Afrique et l'industrie aéronautique mondiale. Très attaché à ses racines, il s'investissait dans le développement local, notamment à travers la construction d'une école dans son village natal.

Époux et père de sept enfants, Jean-Claude Kouyo laisse l'image d'un homme engagé, visionnaire et profondément attaché au progrès du continent africain.