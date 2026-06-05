Sénégal: Médiation financière - Plus de 7 milliards recouvrés en 17 ans

4 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)

L'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) a enregistré près de 5 000 réclamations en dix-sept ans d'existence et permis la récupération de plus de 7 milliards de francs CFA au profit des usagers, avec un taux de résolution de 90 %, a indiqué jeudi à Dakar Amadou Kane Diallo, coordonnateur des Assises de la médiation et de l'éducation financières.

S'exprimant en marge de l'ouverture des premières Assises de la médiation et de l'éducation financières, il a souligné que ces résultats témoignent de l'efficacité de ce mécanisme gratuit de règlement amiable des différends entre usagers et institutions financières, tout en regrettant sa faible notoriété auprès du grand public.

Selon lui, ces assises visent à mieux faire connaître les missions de l'Oqsf et à promouvoir la médiation financière, considérée comme un levier de confiance entre les populations et les acteurs du système financier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur l'APS, Amadou Kane Diallo a également annoncé la mise en oeuvre d'un Plan national d'éducation financière d'un montant de 12 milliards de francs CFA, destiné aux élèves, aux populations non scolarisées et aux petites et moyennes entreprises. Le financement sera assuré à 40 % par l'État, 40 % par les partenaires techniques et financiers et 20 % par le secteur privé.

Plusieurs intervenants, dont le médiateur de la République, Demba Kandji, le magistrat Malick Lamotte et le représentant du ministère de l'Économie, Modou Diouf, ont insisté sur le rôle de la médiation comme mode alternatif de règlement des différends, contribuant à renforcer la confiance des usagers, à préserver les relations avec les institutions financières et à désengorger les tribunaux.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.