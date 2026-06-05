Sénégal: Médiation financière - Plus de 7 milliards recouvrés en 17 ans

L'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) a enregistré près de 5 000 réclamations en dix-sept ans d'existence et permis la récupération de plus de 7 milliards de francs CFA au profit des usagers, avec un taux de résolution de 90 %, a indiqué jeudi à Dakar Amadou Kane Diallo, coordonnateur des Assises de la médiation et de l'éducation financières.

S'exprimant en marge de l'ouverture des premières Assises de la médiation et de l'éducation financières, il a souligné que ces résultats témoignent de l'efficacité de ce mécanisme gratuit de règlement amiable des différends entre usagers et institutions financières, tout en regrettant sa faible notoriété auprès du grand public.

Selon lui, ces assises visent à mieux faire connaître les missions de l'Oqsf et à promouvoir la médiation financière, considérée comme un levier de confiance entre les populations et les acteurs du système financier.

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Sur l'APS, Amadou Kane Diallo a également annoncé la mise en oeuvre d'un Plan national d'éducation financière d'un montant de 12 milliards de francs CFA, destiné aux élèves, aux populations non scolarisées et aux petites et moyennes entreprises. Le financement sera assuré à 40 % par l'État, 40 % par les partenaires techniques et financiers et 20 % par le secteur privé.

Plusieurs intervenants, dont le médiateur de la République, Demba Kandji, le magistrat Malick Lamotte et le représentant du ministère de l'Économie, Modou Diouf, ont insisté sur le rôle de la médiation comme mode alternatif de règlement des différends, contribuant à renforcer la confiance des usagers, à préserver les relations avec les institutions financières et à désengorger les tribunaux.