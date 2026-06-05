Afrique: La Ligue 1 française domine les effectifs des sélections africaines qualifiées au Mondial 2026

Dakar — Les dix sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2026 s'appuient majoritairement sur des joueurs évoluant en Europe, avec en toile de fond une prédominance de la Ligue 1 française, qui apparaît comme le championnat le plus représenté parmi les internationaux retenus, selon les statistiques consultées par l'APS.

Les 10 représentants africains sont : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Egypte, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie.

L'analyse des effectifs des dix sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2026 révèle une nette domination des championnats européens, avec la Ligue 1 française arrivant en tête des compétitions les plus représentées parmi les joueurs convoqués.

Selon les données compilées par l'APS à partir des listes de joueurs publiées par la FIFA, mardi, le championnat de France totalise environ une soixantaine d'internationaux africains, devant la Premier League anglaise qui compte une cinquantaine et la Bundesliga allemande une trentaine.

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Le championnat espagnol complète le podium des grandes ligues européennes avec environ une vingtaine de joueurs, tandis que d'autres championnats suivent à distance.

La Ligue 1, vivier majeur des sélections africaines

La Ligue 1 confirme ainsi son statut de championnat européen le plus attractif pour les talents africains. Les sélections du Maroc, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Ghana, de l'Algérie et de la Tunisie contribuent largement à cette forte représentation.

Des clubs comme l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, Lille ou encore l'OGC Nice figurent parmi les principaux pourvoyeurs de joueurs africains pour la compétition mondiale.

La liste du Sénégal compte sept joueurs évoluant en France : Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Le Havre AC), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Antoine Mendy (OGC Nice), Krepin Diatta et Lamine Camara (AS Monaco), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain).

La Premier League, deuxième pôle d'attraction

Le championnat anglais confirme également son poids dans le football africain contemporain. La Premier League rassemble environ une cinquantaine de joueurs africains issus des dix sélections qualifiées, avec une forte représentation du Sénégal, du Ghana et de la République démocratique du Congo.

Des clubs tels que Manchester United FC, Manchester City FC, Everton FC ou encore Tottenham Hotspur FC illustrent cette forte présence africaine en Angleterre.

La composition de l'effectif du Sénégal pour cette compétition compte sept joueurs évoluant dans ce championnat : Mamadou Sarr (Chelsea FC), El Hadji Malick Diouf (West Ham United FC), Idrissa Gana Gueye, Iliman Ndiaye (Everton FC), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur FC), Habib Diarra (Sunderland AFC), Ismaïla Sarr (Crystal Palace FC).

La Bundesliga et la montée des championnats intermédiaires

Avec environ une trentaine de joueurs du continent, la Bundesliga allemande s'impose de plus en plus comme un autre centre majeur de développement pour les internationaux africains, notamment à travers les sélections algérienne, marocaine, ghanéenne et sénégalaise.

Deux joueurs sénégalais : Bara Sapoko Ndiaye et Nicolas Jackson (Bayern Munich) évoluent dans le championnat allemand.

Par ailleurs, des championnats comme ceux de l'Espagne, de la Belgique, de la Turquie, du Portugal ou encore de la Suisse affichent une présence plus modérée mais régulière de joueurs africains, confirmant la diversité des trajectoires professionnelles du continent.

Pape Gueye (Villarreal) et Pathé Ciss (Rayo Vallecano) évoluent en Liga espagnole. Edouard Mendy (Al-Ahli Saudi FC) et Kalidou Koulibaly (Al Hilal SFC) en Arabie Saoudite. Ismail Jakobs (Galatasaray SK), Cherif Ndiaye (Samsunspor) en Turquie, Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa FC) en Israel et Assane Diao (Como 1907) en Italie.

L'Afrique du Sud, exception continentale

La Premier Soccer League sud-africaine se distingue comme le seul championnat local fortement représenté au sein des effectifs qualifiés, avec une majorité des joueurs de la sélection nationale évoluant sur place.

Parmi les 26 joueurs retenus, 19 évoluent dans le championnat local. Un en Allemagne, un en Norvège, deux aux États-Unis, un au Portugal, un en Angleterre et un en Chypre.

La Coupe du monde 2026 devrait ainsi confirmer la dépendance structurelle des équipes africaines aux championnats européens, en particulier à la Ligue 1, devenue un véritable point d'ancrage du football africain mondial.

Le Mondial 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet.

Voici les équipes africaines qualifiées et de leurs groupes au Mondial

Afrique du Sud Groupe A avec Mexique, Corée du Sud et République tchèque.

Maroc → Groupe C avec Brésil, Haïti et Écosse.

Côte d'Ivoire → Groupe E avec Allemagne, Curaçao et Équateur.

Tunisie → Groupe F avec Pays-Bas, Japon et Suède.

Égypte → Groupe G avec Belgique, Iran et Nouvelle-Zélande.

Cap-Vert → Groupe H avec Espagne, Arabie saoudite et Uruguay.

Sénégal → Groupe I avec France, Irak et Norvège.

Algérie → Groupe J avec Argentine, Autriche et Jordanie.

RD Congo → Groupe K avec Portugal, Ouzbékistan et Colombie.

Ghana → Groupe L avec Angleterre, Croatie et Panama.