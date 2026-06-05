Afrique: Frontière Tchad/Soudan - MSF prend en charge les victimes des frappes de drones

communiqué de presse

Depuis le début du mois de mai, les frappes de drones autour de Tina, au Soudan, près de la frontière tchadienne, se sont intensifiées. Dans l'hôpital de Tiné, au Tchad, soutenu par Médecins Sans Frontières (MSF), les arrivées de patients blessés sont répétées. Ces dernières semaines, les habitants ont signalé des frappes quasi quotidiennes, jusqu'à cinq ou six certains jours, par les Forces de soutien rapide (FSR) du Soudan. Nos équipes alertent sur la situation.

Le nombre de blessés par des frappes de drones ne cesse d'augmenter

Depuis le début du mois de mai, 116 personnes blessées lors de ces frappes ont été prises en charge à l'hôpital situé dans la ville de Tiné. Entre le 17 et le 26 mai uniquement, 69 patients blessés ont été admis.

Le 24 mai, une frappe a touché une cafétéria très fréquentée du marché de Tina, entraînant l'arrivée de 35 blessés en une seule journée. Trois personnes ont été déclarées mortes à leur arrivée à l'hôpital, tandis que plusieurs autres seraient décédées sur place. Des femmes et des enfants figuraient parmi les victimes.

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« Nous recevons des patients après des heures de transport, souvent dans un état extrêmement critique », explique Issiaka Abdou, chef de mission de MSF au Tchad. « Les blessures que nous traitons sont souvent extrêmement graves, incluant de sévères brûlures, des traumatismes liés aux explosions et de multiples blessures. Nous avons récemment pris en charge un enfant présentant de graves brûlures au visage, aux bras et aux jambes. Chaque retard dans l'évacuation réduit les chances de survie des patients les plus gravement blessés ».

Les civils sont les premières victimes de ces frappes

Les équipes médicales de MSF observent également un changement préoccupant dans le profil des patients reçus.

« Ces derniers jours, nous avons vu de plus en plus de femmes et d'enfants parmi les blessés », indique Issiaka Abdou. « Le 26 mai, tous les patients reçus après les frappes de drones étaient des civils. Cela montre à quel point les personnes vivant dans cette zone frontalière sont exposées à la violence ».

La présence humanitaire est primordiale face à l'intensification du conflit au Soudan

La région frontalière entre le Tchad et le Soudan est fortement touchée par le conflit au Darfour, les déplacements de population et l'accès limité aux services essentiels, notamment aux soins de santé.

« Les structures de santé de cette région fonctionnent dans un environnement extrêmement difficile, avec des besoins élevés et des ressources limitées », indique Cissé Boucari Hamadoum, coordinateur de projet MSF à Tiné. « Malgré ces contraintes, nos équipes continuent de fournir des soins médicaux d'urgence et de répondre aux afflux de blessés en coordination avec les autorités sanitaires tchadiennes ».

MSF fournit des soins médicaux aux patients à l'hôpital de Tiné et, lorsque cela est nécessaire, organise des transferts vers d'autres structures médicales, notamment à Abéché, pour les cas les plus graves.