Congo-Kinshasa: L'IFRC achemine des fournitures essentielles dans l'est du pays face à l'épidémie d'Ebola

communiqué de presse

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a livré le 3 juin un important chargement de kits d'enterrements dignes et sécurisés et de sacs mortuaires à Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), où l'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes et de mettre à rude épreuve un système de santé déjà fragile.

Ce chargement a été transporté par avion de Dubaï à Entebbe (Ouganda), puis par la route jusqu'à Bunia le 29 mai 2026. Il contenait 13 de kits d'enterrements dignes et sécurisés, permettant d'assurer environ 300 enterrements dignes et sécurisées. Le trajet terrestre d'Entebbe à Bunia prend environ sept jours, ce qui souligne la complexité logistique de l'accès aux populations touchées dans cette région reculée du pays.

Un deuxième chargement, prépositionné à Kinshasa, devrait arriver à Bunia par avion dans la semaine. Grâce à la réouverture de l'aéroport, les livraisons de matériel opérationnel peuvent être effectuées plus rapidement. Ce chargement comprend 10 kits d'enterrements sans danger et 300 sacs mortuaires.

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Ces livraisons, qui s'inscrivent dans le cadre d'un effort d'approvisionnement plus vaste de 2,2 millions de francs suisses, fourniront aux équipes de la Croix-Rouge l'équipement opérationnel nécessaire pour continuer à assurer des inhumations sûres et dignes, un des outils les plus essentiels pour contenir la propagation d'Ebola.

« Chaque kit d'inhumation qui arrive, et chaque inhumation réalisée dans le respect des règles sanitaires, contribue à rompre une chaîne de transmission potentielle. Nos volontaires travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et ont besoin de tout le soutien possible, y compris ces fournitures, dès maintenant », a déclaré Bruno Michon, responsable des opérations de riposte à Ebola de l'IFRC en République démocratique du Congo.

Les inhumations sûres et dignes ne sont pas qu'une simple tâche logistique : elles constituent une intervention de santé publique de première ligne et un acte de respect envers les familles dans leurs moments les plus douloureux. L'acheminement de ces fournitures à nos équipes dans l'est de la RDC est une course contre la montre face au virus.

L'IFRC appelle la communauté internationale, les donateurs et les partenaires à soutenir l'appel d'urgence régional afin de garantir que les populations de la RDC et de toute la région reçoivent l'aide vitale dont elles ont un besoin urgent.