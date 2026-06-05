Afrique: France/Côte d'Ivoire - Les Éléphants font tomber les Bleus (2-1) avant le Mondial 2026

La Beaujoire de Nantes a été le théâtre d'un exploit retentissant ce jeudi 4 juin 2026. Opposés à l'équipe de France dans le cadre d'un match de préparation à la Coupe du monde 2026, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont signé une victoire historique (2-1) face aux hommes de Didier Deschamps. Une première dans l'histoire des confrontations entre les deux sélections, qui confirme la montée en puissance de la génération conduite par le sélectionneur Emerse Faé. À Nantes, les Éléphants ont rugi plus fort que jamais.

Pourtant, tout avait bien commencé pour les Bleus. Dominateurs dans le jeu dès l'entame, les Français ont multiplié les offensives grâce à Kylian Mbappé, Michael Olise et Rayan Cherki. Face à eux, Yahia Fofana s'est illustré à plusieurs reprises en réalisant des arrêts décisifs, maintenant les siens dans la rencontre.

Après plusieurs alertes, la France a fini par trouver la faille à la 44e minute. Profitant d'un ballon mal repoussé par la défense ivoirienne, Rayan Cherki a éliminé plusieurs adversaires avant de battre Fofana d'une frappe précise. À la pause, les Tricolores semblaient logiquement maîtriser leur sujet.

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Mais au retour des vestiaires, les Éléphants ont montré un tout autre visage. Plus agressifs, mieux organisés et portés par un milieu de terrain conquérant autour de Franck Kessié, les champions d'Afrique ont progressivement pris le contrôle des débats.

La récompense est arrivée à la 53e minute. Sur une passe lumineuse de Nicolas Pépé, Guéla Doué s'est infiltré dans la défense française avant de tromper Mike Maignan pour remettre les deux équipes à égalité. Ce but a totalement relancé la rencontre et galvanisé les nombreux supporters ivoiriens présents dans les tribunes.

Alors que les Bleus semblaient en manque d'inspiration malgré leurs nombreux changements, les hommes d'Emerse Faé ont poursuivi leur pression. À six minutes du terme, Guéla Doué, encore lui, a délivré un centre parfait repris de volée par Amad Diallo. L'attaquant ivoirien n'a laissé aucune chance à Maignan et a offert l'avantage aux siens.

Les dernières tentatives françaises sont restées vaines face à une défense ivoirienne parfaitement organisée. Au coup de sifflet final, les Éléphants pouvaient exulter. Cette victoire de prestige face à l'une des grandes favorites du Mondial constitue un signal fort envoyé à la planète football.

À quelques jours du début de la Coupe du monde 2026, la Côte d'Ivoire confirme ses ambitions et démontre qu'elle possède désormais les armes pour rivaliser avec les meilleures nations du globe. Quant aux Bleus, cette défaite inattendue laisse apparaître plusieurs interrogations avant leur ultime match de préparation contre l'Irlande.