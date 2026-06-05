Afrique de l'Ouest: Le président béninois Romuald Wadagni en Côte d'Ivoire, dernière étape de sa tournée africaine

Après le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, Romuald Wadagni a bouclé sa première tournée sous-régionale, en Côte d'Ivoire. Pour cette visite d'amitié et de travail, il était accompagné de la ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce. Romuald Wadagni s'est entretenu avec le président ivoirien, Alassane Ouattara. Tous deux ont évoqué « l'excellence des relations historiques » entre leurs deux pays. L'occasion aussi de parler des questions qui préoccupent la Cédéao.

Le nouveau président du Bénin reçu avec les honneurs, sous une pluie battante. Romuald Wadagni s'est entretenu en tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara pendant près de cinquante minutes. L'occasion pour le chef de l'État béninois « de bénéficier des conseils du père des présidents de la sous-région avant d'entamer son mandat », affirme un membre de sa délégation.

Après sa visite au Niger et au Burkina Faso, le nouveau président béninois a évoqué la nécessité pour lui de renouer contact avec ses voisins membres de l'Alliance des États du Sahel (AES).

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Au menu également des discussions, les questions économiques dans l'espace de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Ancien ministre des Finances, Romuald Wadagni a été un acteur majeur au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEOMA).

Aujourd'hui président, et avec son homologue, Alassane Ouattara, il a à coeur de mener la réforme du franc CFA avec la mise en place d'une monnaie communautaire. Le projet est pour l'instant peu avancé. Alors « le président ivoirien lui a demandé de réfléchir à l'organisation d'un sommet, au Bénin ou au Sénégal », indique une source à la présidence ivoirienne. Cette visite officielle était un premier contact direct. Les deux chefs d'État se sont quittés avec l'engagement de se parler régulièrement.