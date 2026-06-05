Afrique: La Côte d'Ivoire s'offre une victoire de prestige contre la France à une semaine du Mondial

Menée, la Côte d'Ivoire a renversé la France (2-1) au bout d'un match amical de préparation où elle a d'abord plié sans rompre, avant d'imposer sa loi. Une victoire de caractère pour faire le plein de confiance une semaine avant le coup d'envoi due la Coupe du monde 2026.

En attendant de se mettre à l'heure américaine, c'est la Côte d'Ivoire qui a donné le ton du show. La Beaujoire de Nantes avait beau être annoncée comme le théâtre de la grande répétition des Bleus avant le départ pour Boston, le décor s'est très vite teinté d'orange. La diaspora ivoirienne transformant ce match de gala français en rendez-vous de prestige pour les Eléphants.

Sur la pelouse, les hommes d'Emerse Faé ont d'abord accepté le scénario attendu : celui d'une équipe de France venue se rôder avant son entrée en lice au Mondial, le 16 juin, face au Sénégal. Et si la France a pris le commandement du ballon, elle est très vite tombée sur un mur : Yahya Fofana. Le portier ivoirien s'offre un premier arrêt dès la 7e minute sur une tentative de Kylian Mbappé, parfaitement servi par Michael Olise. Puis il enchaîne sur une frappe d'Olise (21e), avant de s'interposer encore sur une tentative de Rayan Cherki (32e). La Côte d'Ivoire plie sans rompre.

Cherki plus adroit qu'Adingra

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il faudra un exploit individuel pour débloquer le coffre-fort ivoirien. Juste avant la pause, Cherki se faufile dans la surface et ouvre le score (45e). Un but qui fait exploser de colère les Éléphants : sur l'action, ils réclament une faute non sifflée sur Konan. Franck Kessié prend un carton jaune dans la foulée, et l'on jurerait alors que le capitaine ivoirien n'a pas vraiment cherché à éviter l'arbitre autrichien Sebastian Gishamer lorsque les deux se télescopent quelques instants plus tard. La frustration est là, mais pas la résignation.

Car la Côte d'Ivoire avait déjà envoyé un avertissement sérieux avant ce but français. À la 42e minute, Adingra chipe le ballon à Tchouaméni et file défier Mike Maignan. Il faut un grand réflexe du gardien de l'AC Milan pour empêcher l'attaquant monégasque d'ouvrir le score.

Au retour des vestiaires, la rencontre s'emballe enfin. Difficile de dire si c'est la sortie conjuguée de Mbappé, Tchouaméni et Olise, ou l'entrée de joueurs comme Nicolas Pépé et Diallo côté ivoirien, qui fait basculer l'atmosphère. Toujours est-il qu'un vent de fraîcheur souffle soudain sur la pelouse de La Beaujoire. La Côte d'Ivoire se libère.

Pepe décisif

Le premier coup de tonnerre vient sur le côté droit: Une ouverture lumineuse de Pépé, une projection de Guéla Doué, et l'arrière droit ivoirien égalise (53e). Sur le banc français, Désiré Doué assiste, impuissant, au but de son frère sous un autre maillot.

Les Bleus accusent le coup, la Côte d'Ivoire en profite. Plus agressifs dans les duels, plus tranchants en transition, les hommes de Faé jouent désormais avec la confiance de ceux qui sentent l'exploit à portée de main.

La punition finit par tomber sous l'impulsion encore de Pepe qui décale Doué (encore) dont le centre en retrait trouvé Amad Diallo qui crucifie les Bleus (83e).

Avant leur rencontre face au Sénégal le 16 juin, cette défaite est un petit avertissement pour les hommes de Didier Deschamps, « une piqûre de rappel si on en avait besoin », dixit le sélectionneur des Bleus. A l'inverse, la Côte d'Ivoire peut quitter Nantes avec le plein de confiance avant le match face à l'Allemagne, le 20 juin à Toronto.