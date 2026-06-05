Guinée: Le prix Mohamed Maïga attribué au journaliste Habib Marouane Camara enlevé fin 2024

Le journaliste guinéen Habib Marouane Camara a été enlevé le 3 décembre 2024. Depuis, ses parents et ses proches sont sans nouvelle. Habib Marouane Karama fait partie cette année des journalistes d'investigation qui ont reçu le prix Mohamed Maïga, décerné par l'association Mohamed Maïga, en collaboration avec Reporters sans frontières (RSF).

L'objectif visé de l'attribution du prix Mohamed Maïga au journaliste Habib Marouane Karama est de récompenser l'engagement du journaliste et de montrer que le combat pour sa libération continue. C'est ce qu'indique Jeanne Lagarde, en charge du plaidoyer Afrique subsaharienne chez RSF. Elle est au micro de la rédaction de RFI Fulfulde et Mandenkan.

C'est surtout en fait un hommage à son courage, son professionnalisme et à son engagement en faveur du droit du public à être informé. C'est aussi une distinction qui a un rappel un peu douloureux, parce que ça fait plus d'un an et demi qu'il a été enlevé. Il a donc été enlevé par plusieurs hommes alors qu'il se trouvait en voiture en décembre 2024. Et on n'a toujours pas de nouvelles de lui.

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Donc en fait, on espère aussi que la remise de ce prix permettra aussi de faire vivre son travail, mais aussi d'attirer l'attention de la communauté internationale sur son sort, sur ce qui lui arrive en ce moment. Puis ça montre aussi qu'en fait, on continue de se mobiliser pour que toute la lumière soit faite sur sa disparition. Donc c'est aussi une sorte de consécration en fait, et d'appel en fait pour le retrouver.

Jeanne Lagarde en charge du plaidoyer Afrique subsaharienne: «Un hommage à son courage, son professionnalisme... mais aussi d'attirer l'attention sur son sort»