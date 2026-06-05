Madagascar: Europe - Signature imminente d'un accord de partenariat économique

Un moment historique. C'est ainsi que Roland Kobia, ambassadeur de l'Union européenne (UE), qualifie la signature prochaine de l'Accord de partenariat économique (APE) élargi entre l'organisation continentale, Madagascar, les Comores, l'île Maurice et les Seychelles.

Le diplomate en a fait lui-même l'annonce sur sa page Facebook, hier. « La semaine prochaine, un moment historique aura lieu pour les relations entre les îles de l'océan Indien et l'Union européenne. Le 10 juin, en effet, l'Union européenne signera avec Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles un nouvel Accord de partenariat économique élargi, moderne, global et asymétrique en faveur des îles », a-t-il publié.

L'ambassadeur Kobia ajoute : « L'UE est déjà le premier partenaire commercial de Madagascar [environ 33 % des exportations malgaches], loin devant le second. Avec ce nouvel accord élargi, notre lien et notre avenir commun se renforcent encore. » La signature qui, selon le diplomate, se tiendra le 10 juin est l'épilogue de plusieurs rounds de négociations qui se sont étalés sur plusieurs années.

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Ce nouvel accord devrait consolider le principe de zéro droit de douane et d'aucune restriction quantitative pour les exportations vers les pays de l'Union européenne. Si jusqu'ici le partenariat économique était centré sur les biens, l'APE élargi intégrera les services, les investissements, la propriété intellectuelle, entre autres. L'accord élargi prévoit des mesures d'accompagnement pour aider les entreprises des pays signataires, notamment Madagascar, à se conformer aux normes européennes.