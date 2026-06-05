Tunisie: Fraude au baccalauréat - Cinq mandats de dépôt dont un professeur de lycée

Le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tunis a émis, mercredi 3 juin 2026, des mandats de dépôt à l'encontre de cinq suspects, parmi lesquels un professeur de l'enseignement secondaire et un étudiant, dans le cadre d'une affaire de vente de moyens de fraude destinés aux examens du baccalauréat.

Cette décision intervient à la suite d'une enquête menée sur un réseau actif en ligne, spécialisé dans la commercialisation de dispositifs et supports de triche lors des examens nationaux.

L'affaire a éclaté après la détection, par les agents de la sous-direction des recherches économiques et financières de la direction de la police judiciaire du Gorjani, de pages et comptes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, proposant à la vente des moyens de fraude.

Les investigations ont permis, dans un premier temps, d'identifier les administrateurs de ces comptes, avant de procéder à des interpellations.

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Au total, cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire, dont un professeur de lycée. Les enquêteurs ont également saisi des quantités de dispositifs et supports utilisés pour la fraude aux examens du baccalauréat.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue du réseau et d'éventuelles autres ramifications liées à cette activité illégale.