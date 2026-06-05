Tunisie: À l'UNESCO, le pays pilote les discussions sur la feuille de route « UNESCO 80 »

Le représentant permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO, Dhia Khaled, a présidé jeudi 4 juin 2026 la deuxième réunion consultative du Groupe arabe avec le directeur général de l'organisation, Khaled El-œuvre.

La réunion a porté sur l'état d'avancement du processus de réforme de l'organisation dans le cadre de la feuille de route « UNESCO 80 », destinée à renforcer les capacités de l'institution et à améliorer la mise en oeuvre de ses programmes et priorités stratégiques.

Les discussions ont notamment concerné les secteurs de l'éducation, de la protection du patrimoine ainsi que les mécanismes de réponse de l'organisation face aux différents défis auxquels elle est confrontée.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des concertations menées entre le Groupe arabe et la direction générale de UNESCO autour des réformes engagées au sein de l'organisation.