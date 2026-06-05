L'ambassadeur du Soudan en République populaire de Chine, Omar Issa Ahmed, a rencontré aujourd'hui le ministre adjoint du Département des relations extérieures du Comité central du Parti communiste chinois, M. Jin Chen, au siège du département à Pékin, dans le cadre des efforts déployés par l'ambassade pour renforcer et développer les relations stratégiques qui lient le Soudan et la République populaire de Chine.

Au cours de la réunion, les deux parties ont affirmé la profondeur et la solidarité des relations soudano-chinoises, et l'importance de poursuivre le travail conjoint. Elles ont réitéré le souci des dirigeants des deux pays de promouvoir les relations vers de nouveaux horizons, pour l'intérêt commun des deux peuples amis.

L'ambassadeur Omer Issa Ahmed a réaffirmé le plein soutien du Soudan à la Chine sur ses questions essentielles, exprimant l'appréciation du Soudan pour les positions chinoises qui le soutiennent dans les différentes instances régionales et internationales.

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Son Excellence a également passé en revue les développements positifs que connaît le pays, ainsi que les efforts déployés pour assurer la sécurité et la stabilité, pousser en avant le processus de développement et rétablir le travail normal des institutions de l'État, faisant allusion au retour du gouvernement à Khartoum et à la poursuite du retour des citoyens dans leurs régions et leurs villes.

L'ambassadeur a affirmé le souci du Soudan de renforcer son partenariat avec la Chine au cours de la période à venir, notamment dans les domaines de l'investissement et de la reconstruction, soulignant l'importance pour les compagnies et institutions chinoises de jouer un rôle actif dans les efforts de reconstruction de ce que a détruit par la guerre, et de bénéficier des expériences fructueuses de coopération entre les deux pays.

Pour sa part, M. Jin Chen a affirmé que la Chine continuerait à soutenir le Soudan tant au niveau bilatéral que dans les instances internationales, et a exprimé l'appréciation de son pays pour les positions fermes du Soudan à l'égard de la Chine.

Il a également affirmé la disposition de la Chine à oeuvrer avec le Soudan pour mettre en oeuvre les accords importants conclus par les dirigeants des deux pays et renforcer la coopération dans divers domaines, afin de contribuer à relancer les relations économiques, commerciales et de développement entre les deux pays.

Le vice-ministre a souligné le souci de la Chine de participer activement aux efforts de reconstruction du Soudan et de soutenir le processus de paix, de stabilité et de développement du pays.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur l'évolution de la situation régionale et internationale ainsi que sur un certain nombre de questions d'intérêt commun, soulignant l'importance de poursuivre la coordination et la consultation afin de renforcer la stabilité et le développement et de servir les intérêts des deux pays amis.