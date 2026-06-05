Algérie: Le président de la République reçoit le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi, le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de la République arabe syrienne, pays frère, M. Assaad Hassan Al-Chaibani, et la délégation l'accompagnant.

Dans une déclaration à la presse au terme de l'audience, le ministre syrien des Affaires étrangères a indiqué avoir transmis au président de la République "les salutations, la gratitude et le respect du président syrien, M. Ahmed Al-Charaa", soulignant "l'importance des relations historiques et profondes entre l'Algérie et la Syrie et la nécessité de les développer pour inclure plusieurs secteurs clés tels que l'énergie et l'économie, ainsi que les domaines de la sécurité et de l'investissement".

Qualifiant cette rencontre d'"exceptionnelle", il a précisé avoir perçu chez le président de la République "un intérêt majeur pour l'importance de la Syrie et son expérience actuelle, ainsi qu'un soutien au processus politique qu'elle mène".

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Ont assisté à cette audience, le ministre d'Etat, chargé de l'Inspection générale des services de l'Etat et des Collectivités locales, M. Brahim Merad, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, le conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires diplomatiques, M. Amar Abba, et le Directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure, le Général Rochdi Fethi Moussaoui.