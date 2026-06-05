Tunisie: Industrie automobile - SCHERDEL s'intéresse au potentiel tunisien lors d'une visite au CETIME

Le Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques (CETIME) a accueilli, le 1er juin 2026, une délégation du groupe allemand SCHERDEL, acteur international de référence dans l'industrie automobile et les solutions métalliques de haute précision. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'écosystème industriel tunisien et de renforcement des relations avec les investisseurs internationaux.

Au cœur des échanges, les deux parties ont exploré des perspectives de coopération dans des secteurs stratégiques tels que la mécanique, la métallurgie, la mécatronique, l'innovation industrielle et le développement technologique. Une rencontre qualifiée de prometteuse par les organisateurs, tant elle met en lumière la complémentarité entre les besoins des industriels internationaux et les capacités techniques tunisiennes.

Une vitrine de l'expertise industrielle tunisienne

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La délégation allemande, composée de Mme Saskia Metz et de M. Lopez, était accompagnée par Mme Mariem Bougabrine, représentant l'AHK Tunisie. Ils ont été reçus par M. Noureddine Guizani, qui a présenté les missions du centre ainsi que ses principales plateformes technologiques. Le responsable a mis en avant le rôle du CETIME dans l'accompagnement des entreprises industrielles, le transfert de savoir-faire, le soutien à l'innovation et le développement des compétences techniques.

La visite a permis à la délégation de découvrir les infrastructures techniques du centre, notamment ses laboratoires d'essais, d'expertise et de recherche appliquée. Ces équipements constituent un levier essentiel pour l'accompagnement des entreprises industrielles tunisiennes et étrangères, en phase de développement ou d'optimisation de leurs procédés.

Pour les représentants de SCHERDEL, cette immersion a permis d'apprécier concrètement les capacités locales en matière d'ingénierie et de qualité industrielle. Elle a également mis en évidence la montée en gamme progressive de l'écosystème technique tunisien, capable de répondre aux standards internationaux dans des secteurs à forte exigence technologique.

La Tunisie, une plateforme industrielle compétitive

Au-delà de l'aspect technique, la rencontre a également servi de cadre pour présenter les atouts de la Tunisie en tant que destination industrielle. Compétences qualifiées, infrastructures techniques de haut niveau et écosystème dynamique ont été mis en avant comme des facteurs clés d'attractivité pour les investisseurs étrangers. Les discussions ont souligné l'intérêt croissant des industriels européens pour la Tunisie, notamment dans les chaînes de valeur liées à l'automobile, à la mécanique de précision et aux technologies industrielles avancées.

À l'issue des échanges, les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les discussions en vue d'éventuels partenariats industriels et technologiques. Le CETIME a également salué la contribution de l'AHK Tunisie et de Mme Mariem Bougabrine dans l'organisation de cette visite, qui s'inscrit dans une logique de rapprochement entre les écosystèmes industriels tunisien et allemand.