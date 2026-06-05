Tunisie: Le déficit du compte courant recule à 2,73 milliards de dinars à fin avril 2026

4 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le déficit du compte courant de la Tunisie s'est établi à 2,731 milliards de dinars à fin avril 2026, en amélioration par rapport aux 2,957 milliards de dinars enregistrés durant la même période de 2025, selon les données publiées par la Banque centrale de Tunisie(BCT).

Cette évolution confirme la poursuite de l'amélioration des équilibres extérieurs du pays. Le déficit du compte courant a ainsi représenté 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) à fin avril 2026, contre 1,7 % un an plus tôt. Hors secteur énergétique, la balance courante a même enregistré un excédent de 1,461 milliard de dinars au cours des quatre premiers mois de 2026, contre 726 millions de dinars à la même période de 2025, traduisant une nette progression des autres composantes de l'économie extérieure.

Selon la Banque centrale, cette amélioration est principalement attribuée à la bonne performance de la balance des services, qui a permis de limiter la détérioration du déficit commercial global. Les recettes issues des services, notamment du tourisme et des activités tournées vers l'exportation, ont contribué à compenser en partie l'impact de la hausse de la facture énergétique, qui demeure l'un des principaux facteurs de déséquilibre des comptes extérieurs.

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Le secteur de l'énergie continue en effet de peser fortement sur le déficit de la balance commerciale et du compte courant. Toutefois, les services jouent un rôle de plus en plus important dans le soutien des réserves en devises et dans l'amélioration progressive des équilibres financiers extérieurs du pays.

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