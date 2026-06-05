Tunisie: Le président Saïed reçoit l'ambassadeur saoudien en fin de mission

TUNIS — Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, jeudi, au palais de Carthage, l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Tunisie, Abdelaziz Ben Ali Al Saqr, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de sa mission.

L'entretien a permis d'évoquer plusieurs étapes marquantes de l'histoire des relations tuniso-saoudiennes, illustrant la solidité des liens entre les deux peuples frères et leur volonté commune de les renforcer davantage dans divers domaines, indique un communiqué de la présidence.