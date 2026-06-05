Tunisie: CA/Démission et retour de Mehdi Miled - L'éternel scénario

Démission et puis revirement de l'homme fort du comité directeur. L'après-titre au CA a été toujours ainsi.

Il a suffi d'une information relayée sur les réseaux sociaux pour que la maison clubiste rentre dans une sérieuse perturbation. Mehdi Miled, vice-président et premier responsable du football, aurait démissionné puis s'est rétracté quelques heures après. L'intéressé lui-même, fidèle à son habitude comme quelqu'un de mauvais communicateur et d'hyper discret, n'a pas indirectement infirmé l'information.

Il a dit tout simplement qu'il est toujours vice-président. Et pour quelqu'un d'aussi autoritaire et d'aussi « orgueilleux », les indices montrent que la démission a été actée puis, après des contacts, a été retirée. En tout cas, il y a anguille sous roche au CA, et ce n'est pas nouveau après chaque titre. Il suffit d'un petit rien du tout pour que l'on rentre dans ce genre de triste épisode.

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La raison, très simple, ce sont ces tensions éternelles entre Clubistes eux-mêmes, entre les clans qui se chamaillent sur fond de règlement de comptes. Titre ou pas titre, ça a toujours été ainsi dans l'institution clubiste depuis plus de 30 ans à cause de ses enfants. Et puis, ce qui s'est passé dans les dernières 48 heures n'est pas innocent du tout.

Et à la base, des radios qui, par hasard, diffusent en même temps des indiscrétions dont une grande partie est de la pure intox, et qui essayent de créer une atmosphère malsaine. A chaque fois où le CA semble retrouver le calme et la bonne voie, un grand nombre de plateaux radio et télé, des personnes sur les réseaux sociaux, poussés indiscutablement par d'autres parties, commencent à matraquer les supporteurs du club, par des coulisses que tous les clubs vivent en ce moment. La différence, c'est que d'ex-dirigeants clubistes aident à créer cette atmosphère nuisible.

Qu'en est-il au juste actuellement ? D'après les recoupements faits, Mehdi Miled est encore vice-président du CA, aucune autre démission n'a eu lieu au sein du comité directeur. Ceci dit, les choses ne sont pas aussi idéales, des tensions réelles sont observées autour du comité directeur qui peine à marquer son territoire même après le titre gagné. A l'origine, ces besoins grandissants en financement et le peu d'alternatives présentes pour un budget conséquent qui aide à démarrer la prochaine saison et à opérer des recrutements de valeur.

Reste alors un point crucial dans ce qui s'est passé : la position de Fergie Chambers, un sponsor solide et un mécène influent. A-t-il exigé la présence de Hamed Mbarek, ex-vice-président du club et un de ses hommes de confiance, dans le comité directeur, pour signer un nouveau contrat de sponsoring et avancer un montant conséquent, ce qui a poussé Mehdi Miled à démissionner ?

L'après-Faouzi Benzarti

Cela fait deux semaines ou plus que la saison s'est terminée. Avec toujours une nuance concernant Faouzi Benzarti. Et comme Benzarti n'a jamais rempilé dans un club où il a gagné le titre, l'hypothèse de le voir quitter se profile de plus en plus. Pas de terrain d'entente trouvé entre lui et les dirigeants clubistes sur plusieurs points. Parallèlement, on commence à accepter l'idée de son départ et à lui chercher un remplaçant de l'école française qui a souvent réussi au CA. A moins d'un revirement, Benzarti ne va pas assurer la reprise dans deux semaines.