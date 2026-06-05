Tunisie: EST/Mercato - Une dernière offre pour Ogbelu

Cela fait un bon moment qu'on discute avec le Nigérian qui dispose d'une offre conséquente pour renouveler son contrat. Les négociations sont, toutefois, difficiles.

Bien que son bail expire le 30 de ce mois et qu'il ait signé un précontrat avec le club libyen Al-Ittihad SC en février dernier, la direction de l'Espérance tient à garder Onuche Ogbelu, devenu depuis qu'il a brillé à la Coupe du monde des clubs l'été dernier le noyau dur de l'entrejeu et un élément clé du dispositif du jeu de l'équipe.

Et alors que Yazid Mansouri annonçait baisser les bras après avoir tout essayé avec le joueur lors de la conférence de presse de présentation de Patrice Beaumelle le 23 février dernier, les négociations ont repris depuis : « Cela fait un bon moment qu'on discute avec Onuche Ogbelu pour qu'il reste. Toutefois, ça sera difficile », nous a confié une source bien informée. Une dernière offre a été faite au Nigérian qui n'a pas intérêt à trop s'entêter. C'est que Chokri El Ouaer n'est pas Yazid Mansouri. Le nouveau vice-président chargé de la section football l'a rappelé sur le plateau de Adel Bouhlel : « Celui qui va faire le difficile n'a pas sa place à l'Espérance ».

Une proposition pour Jelassi aussi

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En fin de contrat le 30 de ce mois, une proposition a été faite aussi à Hamza Jelassi pour renouveler son contrat, ce qui n'est pas le cas pour Yassine Meriah, en fin de bail aussi. Cela dit, Mohamed Amine Ben Hmida, actuellement avec l'équipe nationale, quitte l'Espérance pour s'engager avec le club saoudien Al-Hazem SC, entraîné par l'ex-sélectionneur national, Jalel Kadri.

Hadj Mahmoud : annonce officielle, le 1er juillet

L'international et milieu défensif, Mohamed Haj Mahmoud, a signé un contrat de trois ans au profil de l'Espérance avant de s'envoler avec l'équipe nationale pour Vienne. L'annonce officielle de son recrutement sera officialisée le 1er juillet prochain.

Bracconi ne sera pas le prochain entraîneur

Bien qu'il ait exprimé l'envie, voire l'ambition, de devenir le premier entraîneur, l'idée de garder Christian Bracconi à la tête de l'équipe première ne fait pas son chemin. Par contre, le garder à la direction technique des jeunes n'est pas à exclure. On le saura dans les jours à venir.