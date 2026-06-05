Soudan: Le Soudan passe en revue ses efforts de prévention du crime et de renforcement de la justice pénale

La Mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne a organisé un événement en marge de la trente-cinquième session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, intitulé : « Prévention de la crime et justice pénale dans le contexte des crises : l'expérience du Soudan », à laquelle ont participé l'ambassadeur Magdi Ahmed Mufadal, le haut procureur Al-Muez Taha Ahmed Abdalla et le général de brigade ( police) Hassan Mahjoub, ainsi que Mme Christina Albertin, directrice du Bureau régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime.

Les intervenants ont affirmé l'engagement du Soudan à lutter contre le crime et renforcer la justice pénale, en passant en revue les efforts déployés pour rétablir les institutions de l'application de la loi et de la justice dans les zones libérées, y compris la restauration des bases de données criminelles et la remise en service des centres de police, des tribunaux, des parquets et des établissements pénitentiaires.

L'ambassadeur Magdi Ahmed Mufadal a également passé en revue les répercussions régionales et internationales de la rébellion, y compris la prolifération des armes, l'utilisation de mercenaires et l'escalade des crimes du trafic des êtres humains et au trafic de migrants, mettant en garde contre leurs conséquences sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Pour sa part, Mme Christina Albertin a affirmé la disposition du Bureau des Nations Unies chargé des drogues et du crime à soutenir le Soudan dans la reconstruction des institutions de prévention du crime et de justice pénale, ainsi qu'à coopérer avec les partenaires régionaux et internationaux pour identifier les besoins urgents et y répondre.

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