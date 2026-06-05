Soudan: Le Premier Ministre s'informe de performance des comités de prévention du recouvrement illégal et de recensement des véhicules

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, s'est informé de la performance de la commission de la prévention de recouvrement illégal et des visites sur le terrain effectuées par la commission dans les États de l'Est et du Nord, ainsi que dans les États de Gezira, de Sennar et de la région du Nil Bleu.

C'était déclaré lors de sa rencontre, jeudi à Khartoum, avec le ministre de la Justice, Dr Abdalla Mohamed Darf, qui a dit dans une déclaration à la presse qu'il avait présenté, au cours de cette rencontre, un rapport sur les points de recouvrement illégal qui ont été supprimés lors de la tournée sur le terrain de la commission et les mesures légales prises à l'encontre des contrevenants, ainsi que les sous-commissions formées dans les États pour assurer le suivi de l'application des décisions relatives aux prélèvements illégaux, en plus de la formation d'une commission spéciale chargée de réviser les législations des États à ce propos.

Le ministre de la Justice a affirmé que la commission poursuivra son travail pour lutter contre le phénomène de prélèvement illégal et éliminer les infractions.

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Dans ce même contexte, le ministre de la Justice a précisé qu'il avait informé le Premier ministre des résultats de la commission technique chargée du recensement des véhicules présents dans les points de rassemblement, précisant que la commission avait recensé les données de plus de 11, 000 véhicules en vue de leur publication, avec leurs détails et leurs propriétaires.