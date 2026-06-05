Sénégal: Ligue 1 - Teungueth FC sacré champion du Sénégal 2026

Guédiawaye — Teungueth FC a été sacré devant Guédiawaye FC champion du Sénégal de Ligue 1 pour la troisième fois de son histoire, ce jeudi au stade Amadou Barry de Guédiawaye, à l'issue de la 30e et dernière journée du championnat.

La première période, disputée sur un rythme intense, n'a pas permis aux joueurs de Teungueth FC de trouver la faille face à une défense bien organisée des locaux. Il a fallu attendre le début de la seconde mi-temps pour voir la situation se débloquer à la 47e minute, avec l'unique but de la rencontre inscrit par Raphaël Ndong, offrant ainsi un avantage décisif aux protégés de Malick Daff. Malgré les efforts de Guédiawaye FC en seconde période, le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final.

Avec 54 points (+16), Teungueth FC termine en tête du classement et devance son dauphin et rival AJEL de Rufisque. De son côté, malgré sa victoire (1-0) contre Génération Foot, AJEL n'a pas réussi à détrôner le futur champion. Avec ce sacre obtenu après ceux de 2021 et 2024, Teungueth FC confirme sa montée en puissance et s'impose désormais comme l'un des clubs majeurs du football sénégalais, avec trois titres en cinq ans. Le club représentera le Sénégal lors des prochaines compétitions africaines interclubs.

Aux plans des performances individuelles, l'entraîneur Malick Daff vient de décrocher son deuxième titre consécutif de champion et le quatrième de sa carrière. En bas du classement, la SONACOS de Diourbel et AS Cambérène sont reléguées en Ligue inférieure à l'issue de cette saison, après leurs défaites respectives.

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Voici les résultats de la 30e journée de Ligue 1 :